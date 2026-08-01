Если приложения нет в App Store: три способа установить приложения на iPhone в обход магазина

App Store — единственный официальный способ установки приложений на iPhone, и когда нужного приложения там нет, пользователь оказывается в тупике. Причины бывают разные: разработчик снял приложение с продажи, сервис прекратил поддержку, игра исчезла из-за истечения срока лицензии, а некоторые приложения просто недоступны в украинском региональном магазине. Универсальной альтернативы App Store не существует, но есть три легальных обходных пути — каждый со своими возможностями и ограничениями.

Способ 1: веб-приложение на главном экране (PWA)

PWA (Progressive Web Apps) — технология, позволяющая установить сайт как полноценное приложение. Такое веб-приложение отправляет уведомления, получает геолокацию, поддерживает вход с помощью Face ID или Touch ID и даже частично работает без интернета.

Этот вариант идеально подходит для сервисов с качественной мобильной веб-версией: социальных сетей, банков, маркетплейсов, служб доставки. Многие украинские сервисы имеют развитые веб-версии, которые в режиме PWA практически не отличаются от нативных приложений.

Установка проста: откройте сайт в Safari, нажмите кнопку «Поделиться», выберите «Добавить на главный экран» («Add to Home Screen»), включите параметр «Открывать как веб-приложение» и подтвердите. Ярлык появится на рабочем столе.

Есть и минусы. Централизованного каталога нет — каждый сайт добавляется вручную. Кроме того, PWA не заменит игры или приложения, которым требуется глубокий доступ к памяти и датчикам смартфона.

Способ 2: альтернативные магазины — но только через ЕС

В Евросоюзе компания Apple под давлением регулирующих органов разрешила использование сторонних магазинов приложений — например, AltStore PAL или Epic Games Store. Схема такова: сначала магазин загружается с сайта разработчика, затем из него устанавливается программное обеспечение. Проверку безопасности Apple проводит даже для программ со сторонних площадок.

Для украинских пользователей здесь есть два существенных препятствия. Во-первых, регион учетной записи Apple должен относиться к стране ЕС, а сам iPhone во время установки должен физически находиться на территории Евросоюза — одной лишь смены региона или использования европейского VPN недостаточно. Во-вторых, ассортимент таких магазинов значительно беднее, чем в App Store.

Впрочем, для миллионов украинцев, проживающих в странах ЕС или регулярно бывающих там, этот способ вполне подходит: магазин можно установить во время поездки, и загруженные приложения будут продолжать работать после возвращения домой — правда, через 90 дней они перестанут обновляться.

Способ 3: резервное копирование приложений через iMazing

iMazing — программа для macOS и Windows, которая позволяет сохранять установленные на iPhone приложения на компьютере в виде IPA-файлов и возвращать их на смартфон. Это страховка на случай, если приложение исчезнет из App Store: у вас останется собственная сохраненная копия.

Пользоваться приложением можно бесплатно — после установки выберите «Продлить пробный период». Затем подключите разблокированный iPhone с помощью кабеля, подтвердите доверие к компьютеру, перейдите на вкладку «Приложения» в левом меню, найдите нужное приложение и нажмите «Копировать на Mac» или «Копировать на ПК». iMazing создаст резервную копию смартфона и извлечёт из неё файл. Для обратной установки просто перетащите IPA-файл в окно программы с открытым разделом «Приложения».