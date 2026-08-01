Без каких-либо классических игр: режиссёр нового «Resident Evil» назвал свои любимые игры серии

Зак Креггер, режиссёр новой экранизации «Resident Evil», на фестивале Comic-Con в Сан-Диего поделился с IGN своим рейтингом любимых игр культовой серии Capcom. Выбор режиссёра оказался показательным — и несколько неожиданным для поклонников классики.

Топ-5 от режиссера

Resident Evil 4 Римейк Resident Evil 2 Resident Evil: Requiem Resident Evil Village Resident Evil 7: Biohazard

Бросается в глаза одна закономерность: в списке представлены только современные части и римейки — ни одной игры из оригинальной трилогии 1996–1999 годов в её первоначальном виде. Креггер признает классику, но через призму римейка второй части, а хоррор-линию серии представляют «семерка», Village и прошлогодняя Requiem. Комментировать каждую позицию режиссёр не стал.

Что известно о фильме

Этот список интересен не сам по себе, а как намек на вкусы человека, которому доверили перезапуск кинофраншизы. Новый «Дом ужаса» выйдет 18 сентября 2026 года и расскажет самостоятельную историю: медицинский курьер Брайан в исполнении Остина Абрамса пытается выжить в охваченном эпидемией Ракун-Сити. Действие перенесено с осени 1998 года в заснеженную зиму 2026 года — герои будут пользоваться современными технологиями. В актерском составе также Зак Черри, Кали Рейс и Пол Уолтер Гаузер.

Креггер, прославившийся в прошлом году фильмом ужасов «Оружие», ранее объяснял, что не будет экранизировать ни одну игру напрямую, хотя и заимствует элементы из Resident Evil 2 — что вполне согласуется с вторым местом этого римейка в его личном топе. Предварительные показы уже собрали положительные отзывы: часть критиков называет фильм лучшей экранизацией серии, хотя фанаты классических персонажей сетуют на их отсутствие.

Напомним, ранее мы писали о другом громком возвращении голливудских франшиз: Disney ведет переговоры с Маколеем Калкиным о продолжении «Один дома», где повзрослевший Кевин должен «завоевать сердце своего сына».