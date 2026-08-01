Без жодної класики: режисер нового Resident Evil назвав свої улюблені ігри серії

Зак Креґґер, постановник нової екранізації Resident Evil, на фестивалі Comic-Con у Сан-Дієго поділився з IGN своїм рейтингом улюблених ігор культової серії Capcom. Вибір режисера вийшов показовим — і дещо несподіваним для фанатів класики.

Топ-5 від режисера

Resident Evil 4 Римейк Resident Evil 2 Resident Evil Requiem Resident Evil Village Resident Evil 7: Biohazard

Упадає в око закономірність: у переліку лише сучасні частини та римейки — жодної гри з оригінальної трилогії 1996–1999 років у її первісному вигляді. Класику Креґґер визнає, але через призму римейку другої частини, а горорну лінію серії представляють «сімка», Village і торішня Requiem. Коментувати кожну позицію режисер не став.

Що відомо про фільм

Список цікавий не сам собою, а як натяк на смаки людини, якій довірили перезапуск кінофраншизи. Новий «Оселя зла» вийде 18 вересня 2026 року й розповість самостійну історію: медичний кур’єр Браян у виконанні Остіна Абрамса намагається вижити в охопленому епідемією Ракун-Сіті. Дія перенесена з осені 1998-го в засніжену зиму 2026 року — герої користуватимуться сучасними технологіями. У касті також Зак Черрі, Калі Рейс і Пол Волтер Гаузер.

Креґґер, який прогримів торік горором «Зброя», раніше пояснював, що не переказуватиме жодну гру напряму, хоча запозичує елементи Resident Evil 2 — що цілком узгоджується з другим місцем римейку в його персональному топі. Попередні покази вже зібрали схвальні відгуки: частина критиків називає стрічку найкращою екранізацією серії, хоча фанати класичних персонажів нарікають на їхню відсутність.

Нагадаємо, раніше ми писали про інше гучне повернення голлівудських франшиз: Disney веде переговори з Маколеєм Калкіним про продовження «Сам удома», де подорослішалий Кевін мусить «пробиватися назад у серце сина».