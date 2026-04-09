Sony тихо оновлює інтерфейс PlayStation 5: що змінилося в головному меню

Далеко не кожне оновлення програмного забезпечення супроводжується гучними анонсами. Іноді компанії воліють спочатку протестувати зміни на обмеженій кількості випадкових користувачів. Схоже, саме таку стратегію обрала Sony, розпочавши «тихе» тестування нового редизайну головного меню PlayStation 5.

Нові вкладки та навігація

Деякі власники консолей почали масово повідомляти про раптові зміни в інтерфейсі своїх PS5. Головним нововведенням стала поява окремих вкладок для найважливіших розділів:

PlayStation Store;

PlayStation Plus;

«Бібліотека» (Library).

Тепер між цими розділами можна швидко та зручно перемикатися за допомогою кнопок L1 та R1 на геймпаді. Варто зазначити, що в попередній (і поки що актуальній для більшості) версії інтерфейсу у верхньому лівому куті екрана розташовувалися лише дві базові категорії: «Ігри» та «Мультимедіа».

Особливості поширення оновлення

Цікаво, що новий дизайн меню з’являється у гравців без завантаження жодних системних оновлень прошивки. Це свідчить про те, що Sony активує зміни на боці сервера (так зване A/B тестування). Один із користувачів зазначив, що новий інтерфейс з’явився лише на одному з його кількох облікових записів на тій самій консолі.

Наразі компанія Sony ніяк не прокоментувала ситуацію. Цілком імовірно, що після успішного завершення тестування на вузькій аудиторії розробники зроблять офіційний анонс та розгорнуть оновлений дизайн для всіх користувачів PlayStation 5.