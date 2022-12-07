Інсайдер злив точну дату виходу Diablo IV

Вихід гри Diablo IV заплановано на 5 червня 2023 року. Про це у Twitter повідомив інсайдер Aggiornamenti Lumina, посилаючись на дані, які він виявив у внутрішніх файлах Xbox Store.

Примітно, що інсайдеру навіть вдалося дізнатися точний час релізу – 23:00. Хоча Aggiornamenti Lumina не вказав формат, найімовірніше, мається на увазі стандартний північноамериканський східний час. Таким чином, у Європі реліз Diablo IV відбудеться 6 червня.

Крім того, стало відомо, що на старті продажів будуть доступні три видання – Standard Edition, Digital Deluxe Edition, а також Ultimate Edition. Одна з цих версій “важитиме” близько 80 ГБ.

Разом із зазначеною вище інформацією Aggiornamenti Lumina скачав із Xbox Store постер гри. На ньому зображено антагоністку Diablo IV – демоницю Ліліт. У всесвіті Diablo Ліліт називають королевою сукубів, матір’ю обману і пані зрадою.