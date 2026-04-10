Потужний геомагнітний удар: Землю накриває магнітна буря червоного рівня

У п’ятницю, 10 квітня, Земля опиниться під впливом потужного геомагнітного шторму. За інформацією радару магнітних бур Магнітка, сьогоднішня сонячна активність досягне К-індексу 5, що класифікується як небезпечний «червоний» рівень. Такі серйозні коливання магнітного поля здатні відчутно вплинути на загальне самопочуття та здоров’я навіть тих людей, які зазвичай не вважають себе метеозалежними.

Як магнітна буря такого рівня впливає на організм?

Під час геомагнітних штормів з К-індексом 5 і вище, багато людей скаржаться на погіршення стану. До найпоширеніших симптомів належать:

Головний біль, мігрені та запаморочення;

Стрибки артеріального тиску та прискорене серцебиття;

Підвищена втомлюваність, апатія або, навпаки, безсоння;

Біль у суглобах та м’язах;

Загострення хронічних захворювань;

Підвищена тривожність та емоційна нестабільність.

Найбільше від космічної негоди страждають люди похилого віку, вагітні жінки, а також ті, хто має проблеми із серцево-судинною системою.