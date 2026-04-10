HUAWEI представила флагманську серію Pura 90: новий дизайн, чип Kirin і презентація 20 квітня

Компанія HUAWEI офіційно анонсувала нову флагманську серію смартфонів Pura 90. Виробник уже показав дизайн моделей Pura 90 Pro та Pura 90 Pro Max, розкрив ключові особливості та назвав дату повноцінної презентації.

Смартфони зберегли впізнавану концепцію попереднього покоління — з великим трикутним блоком камер на задній панелі. Водночас корпус отримав пласкі грані, а дисплей — мінімальні рамки по периметру. Окремий акцент зроблено на яскравих кольорах, включно з градієнтними варіантами, що відсилають до дизайну HUAWEI P20 Pro.

У Китаї вже відкрито попередні замовлення. Версія Pura 90 Pro доступна у чотирьох кольорах і конфігураціях пам’яті: 12/256 ГБ, 12/512 ГБ, 16/512 ГБ і 16 ГБ оперативної пам’яті з накопичувачем на 1 ТБ. Старша модель Pura 90 Pro Max отримала п’ять кольорів і аналогічні варіанти пам’яті.

За попередніми даними, новинки оснащені процесором Kirin 9030 Pro із дев’ятиядерною архітектурою та працюватимуть під керуванням HarmonyOS 6 з оновленим інтерфейсом. Також заявлена підтримка технології HyperSpace Memory, яка має покращити управління оперативною пам’яттю та фоновими процесами.

Очікується, що серія отримає нові камери з сенсорами власної розробки HUAWEI, однак детальні характеристики поки не розкриваються.

Офіційна презентація лінійки Pura 90 відбудеться 20 квітня. Разом із новими флагманами компанія також може представити складаний смартфон Pura X2.