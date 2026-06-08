Інсайдери назвали можливі терміни виходу RTX 50 SUPER і RTX 60

NVIDIA, схоже, не відмовилася від оновленої лінійки відеокарт GeForce RTX 50 SUPER. За даними інсайдерів, проєкт знову повернувся до активної розробки, хоча офіційно компанія такі моделі досі не підтверджувала.

Очікується, що головною зміною в серії RTX 50 SUPER стане збільшений обсяг відеопам’яті. Для цього NVIDIA може перейти на нові 3-гігабайтні модулі GDDR7 замість нинішніх 2-гігабайтних. У такому разі RTX 5070 SUPER отримає 18 ГБ пам’яті, а RTX 5070 Ti SUPER і RTX 5080 SUPER — по 24 ГБ. Також у витоках згадується RTX 5060 із 12 ГБ пам’яті: поки не зрозуміло, чи вийде вона як окрема версія, чи під назвою RTX 5060 SUPER.

За словами інсайдера MEGAsizeGPU, RTX 50 SUPER знову «на ходу», а реліз усе ще можуть встигнути провести у 2026 році. Водночас інші джерела обережніші: вони припускають, що карти з 3-гігабайтними чипами GDDR7 можуть з’явитися не раніше CES 2027.

Причина невизначеності — ситуація з пам’яттю. Через високий попит на компоненти для ШІ-серверів і зростання цін на DRAM виробникам складніше виводити на ринок ігрові відеокарти з більшим обсягом VRAM без помітного подорожчання. Саме це раніше називали однією з причин паузи в розробці RTX 50 SUPER.

Щодо наступного покоління GeForce RTX 60, чітких термінів теж немає. За попередніми чутками, ці відеокарти можуть перейти на архітектуру Rubin і з’явитися у другій половині 2027 року. Але якщо RTX 50 SUPER справді зсунуться ближче до початку 2027-го, NVIDIA може переглянути й графік запуску RTX 60.