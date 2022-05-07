Стало відомо, для чого буде потрібен стандарт Wi-Fi 7

Багато користувачів досі користуються застарілим роутером з Wi-Fi 5, хоча вже давно у продажу моделі з Wi-Fi 6. Але до 2024 року нам обіцяють показати Wi-Fi 7, навіщо ж він потрібен?





Максимальна швидкість у сучасного Wi-Fi 6 до 11 Гбіт/сек за ідеальних умов. Насправді ж пристойний побутовий роутер може вичавити до 2 Гбіт/сек швидкості. Wi-Fi 7 дасть нам швидкість до 30 Гбіт/сек за ідеальних умов, а на практиці буде щось середнє, в районі 15 Гбіт/сек.

Але навіщо такі швидкості?

Справа в тому, що зараз в моду починають входити різні роботи (додатки реального часу), в яких навіть мінімальна затримка зв’язку може призвести до помилок.

Використання дуже високих швидкостей практично зведе всі затримки до мінімально можливого значення і спростить цілий ряд технічних завдань з управління роботами. Ну і, звичайно, разом з Wi-Fi 7 розвиваються загальні швидкості інтернету. Мине кілька років і щоб завантажити фільм чи гру, нам не потрібно чекати — все проходитиме буквально за кілька секунд.