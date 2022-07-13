Смартфон Nothing Phone (1) представлено офіційно

Довгоочікуваний смартфон Nothing Phone (1) нарешті був представлений офіційно. Карл Пей (Carl Pei) розповів про переваги цієї моделі, серед яких функціональні діоди для різних цікавих функцій. Також смартфон може похвалитися вагою 193.5 грам, збалансованим залізом в основі якого Snapdragon 778G+ та продуманою камерою з двох 50-мегапіксельних об’єктивів.





Спереду смартфона AMOLED-екран з частотою оновлення 120 Гц і круглим вирізом для 16-мегапіксельної фронталки. Програмною основою стала Android 12c Nothing OS.

Автономність пристрою забезпечує акумулятор ємністю 4500 мАч з 33-ватною провідною та 15-ватною бездротовою зарядкою. Що стосується пам’яті, доступні три конфігурації: 8/128, 8/256 та 12/256 ГБ. Продаж розпочнеться 16 липня, а вартість у Європі починається з 469 євро. Але в комплекті немає блоку живлення, який можна придбати за 35 євро.