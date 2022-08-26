Британія поставить України дрони-шпигуни, які можуть поміститися на долоні

Великобританія поставить Україні ще один пакет зброї, включаючи мікро-безпілотники для виявлення цілей, оголосив прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон під час несподіваного візиту до Києва.





У День незалежності України 24 серпня Джонсон повідомив про плановане постачання безпілотних систем спостереження, протитанкових протипіхотних ракет та іншого обладнання, поповнивши довгий список озброєнь, наданих британським урядом з моменту вторгнення Росії шість місяців тому.

Цей пакет озброєнь на суму 54 мільйони фунтів стерлінгів (64 мільйони доларів США) може бути невеликим порівняно з останньою заявою президента США Джо Байдена про нові внески на суму близько 3 мільярдів доларів, але він все одно робить Велику Британію провідним донором.

Мікро-дрони, які виробляються в Норвегії американською компанією Teledyne FLIR, спочатку були розроблені норвезькою компанією Prox Dynamics, яка в даний час є частиною американської компанії, що спеціалізується на сенсорах. Компанія хвалить безпілотник, схожий на тонкий вертоліт, який може поміститися на долоні за його скритність при розвідці довколишніх загроз.