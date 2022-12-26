Передбачено характеристики PlayStation 5 Pro

Консоль PlayStation нового покоління отримає новий твердотільний накопичувач. Про це повідомляє видання TechRadar.

Журналісти IT-медіа заявили, що PS5 Pro має вийти із SSD-накопичувачем Gen 5.0 NVme. За словами авторів, цей апдейт дозволить новій приставці конкурувати з персональними комп’ютерами, які мають перевагу у вигляді модульної конструкції та можливості модернізації.

За оцінками журналістів, швидкий твердотільний накопичувач Gen 5 може забезпечувати швидкість до 13 тисяч мегабайт на секунду. Це приблизно на 60 відсотків швидше, ніж у SSD-накопичувачів Gen 4, які застосовуються в PlayStation 5. Автори передбачили, що ігри на PS5 Pro завантажуватимуться швидше, ніж зараз. Також мають збільшитись характеристики швидкості рендерингу.

“Якщо Sony захоче продовжити термін служби своєї останньої ігрової консолі, ухвалення нового стандарту зберігання даних буде корисним для всіх”, – зазначили фахівці. Також майбутня консоль Sony може отримати оновлений процесор AMD RDNA 2 під назвою Oberon та 16 гігабайт відеопам’яті GDDR6.