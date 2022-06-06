Tecno випустила смартфон Pop 6 з бюджетною ціною

Компанія Tecno продовжує поповнювати асортименти своїх смартфонів. Останньою новинкою бренду стала модель Pop 6, яку 5 червня представили у Нігерії. Апарат є представником бюджетного сегмента та оснащується 6.1-дюймовим дисплеєм, а також має компактні розміри.





Панель з краплеподібним вирізом, в який вбудована фронталка на 5 МП, виконана за технологією IPS і має роздільну здатність 1560х720 пікселів, що для недорогого пристрою цілком прийнятно. На задній частині гаджета розташована подвійна камера на 5+5 МП, а чотириядерному процесору з частотою 1.3 ГГц неназваної моделі асистують 3 ГБ оперативної пам’яті та 32 ГБ постійної пам’яті. Все це працює під керуванням Android 11 Go Edition.

Місткість акумулятора Tecno Pop 6 становить 5000 мАг, а зарядний пристрій до телефону підключається за допомогою microUSB порту. Габарити моделі становлять 157,8 x 73,84 x 9,7 мм. Щодо вартості пристрою, придбати Tecno Pop 6 можна за 130 доларів.