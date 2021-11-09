Новий POCO F4 обладнали найкращим дисплеєм, сканером під екраном та новим процесором

Незабаром компанія «POCO» представить свій новий «бюджетний» флагман – Poco M4 Pro (5G), але куди більше нас зацікавила модель, що стане продовжувачем лінійки «F», на чолі з одним із найцікавіших (на нашу думку) смартфонів сучасності – Poco F3.





Вчорашній вечір ми провели за читанням форумів та китайської соціальної мережі Weibo, щоб зібрати для вас всю інформацію про Poco F4.

Дизайн

Кілька тижнів тому в мережі з’явилися зображення, які, як запевняють автори, розкривають дизайн майбутньої новинки.

Але насправді зовнішність «Poco F4» не зазнає таких кардинальних змін. Компанія вже визначилася з дизайном і змінювати його щороку не має жодного сенсу, оскільки це насамперед шкодить впізнаваності бренду. Тому ми згодні з тими, хто стверджує, що Poco F4 буде схожим на Xiaomi 11T.

Характеристики

Головним нововведенням, яке ви побачите відразу після увімкнення смартфона, стане дисплей. Минулого літа компанія Xiaomi закупила величезну кількість новітніх екранів «Display E5» виробництва Samsung, які є найкращими на даний момент.

Але куди зрозуміліше будь-яких захоплених епітетів про їхню якість скажуть характеристики:

Тип – AMOLED (LTPO)

Роздільна здатність – WQHD+ (1440 на 3200 пікселів)

Щільність пікселів – понад 500 ppi

Частота оновлення – 120 Гц

Частота відгуку сенсора – до 300 Гц

Адаптивне регулювання частоти оновлення залежно від завдань, що виконуються (1-120 Гц)

Яскравість у піку – 1500 нит

Крім того, дисплеї цієї серії відрізняє енергоспоживання, яке в порівнянні з торішнім «E4» зменшилося на 25 відсотків, що позитивно позначиться на автономності смартфона.

Стосовно процесора дані суперечливі, але абсолютно точно ним стане новий Snapdragon 800 серії. Незважаючи на те, що в одному з повідомлень йшлося про Snapdragon 898, ми в це не віримо, оскільки першим його отримає Xiaomi 12.

В іншому Poco F4 зможе похвалитися найшвидшою на даний момент оперативною і постійною пам’яттю типів LPDDR5 (8-12 Гб) і UFS 3.1 (128-256 Гб), підтримкою швидкої зарядки 67 Вт, акумулятором на 5000 мАг і ультразвуковим сканером відбитків пальців вмонтованим в дисплей. Стереодинаміки смартфона будуть налаштовані компанією JBL.

Ціна та терміни виходу

За інформацією від одного з модераторів Weibo, у Китаї смартфон буде представлений на початку 2022 року разом із новим інтерфейсом «POCO UI». Ціна на новинку перевищить 500 доларів (13 000 гривень), але не забуватимемо, що з приходом на глобальний ринок вона звичайно збільшиться.