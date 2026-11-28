Disney не відмовилася від «Аватара 4», хоча після третьої частини навколо франшизи ходили чутки про її туманне майбутнє. Студія знову включила стрічку до списку майбутніх релізів на своїй презентації Upfronts у Буенос-Айресі. У тому ж переліку були «Чорна пантера 3» та «Суперсімейка 3».

Дати виходу не змінилися. Прем’єра «Аватара 4» запланована на 21 грудня 2029 року, а п’ятої частини на 19 грудня 2031-го. Ці дати вже давно фігурували в графіку Disney, тож згадка на презентації радше підтверджує старі плани, ніж свідчить про якесь нове рішення.

Сумніви з’явилися через результати «Аватара: Вогонь і попіл», який вийшов у грудні 2025 року. Фільм зібрав у світовому прокаті близько 1,49 млрд доларів, тобто приблизно 67 млрд гривень. Для більшості студій це був би блискучий результат, але попередня частина, «Аватар: Шлях води», заробила 2,32 млрд доларів. До того ж бюджет третього фільму оцінюють у 400 млн доларів, або близько 18 млрд гривень.

Додайте GSMinfo до джерел у Google News Щоб бачити наші публікації у своїй стрічці новин

Кадр із фільму «Аватар: Вогонь і попіл»

Частину матеріалу для четвертого фільму вже знято. Джеймс Кемерон заздалегідь зняв сцени з молодшими членами родини Саллі паралельно з попередніми частинами, щоб юні актори природно подорослішали до подій продовження. Наприклад, Трініті Джо-Лі Блісс, яка грає Тук, знімалася у 9 років, а тепер їй уже 17. Тому в «Аватарі 4» очікується стрибок у часі приблизно на шість років.

Сам Кемерон поки не впевнений, що «Аватар 4» стане його наступним фільмом. Режисер говорив, що хотів би скоротити бюджети й терміни виробництва наступних частин і заодно взятися за інші проєкти, зокрема екранізацію роману Джо Аберкромбі «Дияволи» та давно задуманий фільм про Хіросіму. Водночас продюсерка Рей Санчіні раніше розповідала, що команда вже працює над бюджетами, графіком і технологіями для четвертої та п’ятої частин, хоча всі терміни поки попередні.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Джеймс Кемерон підтвердив роботу над «Аватаром 4», незважаючи на падіння касових зборів. На церемонії Saturn Awards режисер назвав вихід наступного фільму «дуже ймовірним» і пообіцяв, що команда уважно вивчає відгуки глядачів.