Ще кілька років тому багатоколірний 3D-друк був доступний переважно в дорогих професійних принтерах. Щоб надрукувати іграшку чи фігурку в кількох кольорах, доводилося або вручну міняти котушки посеред друку, або фарбувати готовий виріб. Тепер усе змінилося. Доступні моделі з системами автоматичної заміни пластику дозволяють друкувати яскраві й функціональні речі просто вдома.

Ми відібрали п’ять багатоколірних 3D-принтерів початкового рівня, які підійдуть для хобі, декору й творчості разом із дітьми. Чотири з них уже продаються в українських магазинах, а п’ятий щойно з’явився в Європі.

Bambu Lab A2L Combo

Bambu Lab A2L Combo з модулем AMS lite. Фото: Bambu Lab

Головна перевага A2L Combo у великій області друку 330 × 320 × 325 мм. Це більше, ніж у більшості принтерів цього класу, тож шолом для косплею, великий декор чи іграшку можна надрукувати цілим, без поділу на частини. Швидкість друку сягає 500 мм/с, а сопло нагрівається до 300 °C, що дозволяє працювати з PLA, PETG та іншими поширеними пластиками.

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У комплекті є система AMS lite на чотири котушки. За бажання до принтера можна підключити до чотирьох модулів AMS 2 Pro і отримати до 19 кольорів. Пластик подається сервоприводом із замкненим контуром, а датчики стежать за заплутаними котушками, засміченим соплом і закінченням нитки. Окремо можна докупити набір для різання, який перетворює принтер на плотер для наліпок, шкіри й тканини.

Сильна сторона Bambu Lab і в програмах. Слайсер Bambu Studio має готові профілі матеріалів, а на платформі MakerWorld можна знайти тисячі готових моделей. В Україні A2L Combo коштує приблизно від 25 800 до 31 000 гривень.

Creality Ender-3 V3 Neo Combo

Чим Ender-3 V3 Neo Combo відрізняється від звичайної версії. Інфографіка: Creality

Це наймолодша модель у добірці. Ender-3 V3 Neo Combo вийшла зовсім нещодавно, і поки що офіційно її продають лише на сайті Creality та в європейських магазинах. В українських магазинах її ще немає, а в європейському онлайн-магазині Creality вона коштує 329 євро, тобто приблизно 16 600 гривень.

Область друку тут скромніша, 220 × 220 × 220 мм, тож великі деталі доведеться ділити. Зате сам принтер компактний і легко поміститься на столі чи полиці. Швидкість друку до 500 мм/с, є автоматичне калібрування столу CR Touch, компенсація вібрацій та сопло зі швидкою заміною. Модуль CFS nano на чотири котушки сам перемикає пластик і за RFID-мітками на котушках Creality розпізнає матеріал і колір.

Є й обмеження. Гнучкий пластик TPU в багатоколірному режимі не підтримується, друкувати ним можна лише з однієї котушки без CFS nano. Принтер підійде новачкам і сім’ям, які хочуть друкувати кольорові іграшки без ручної заміни котушок.

Anycubic Kobra 3 Combo

Anycubic Kobra 3 Combo з модулем ACE Pro

Kobra 3 Combo пропонує область друку 250 × 250 × 260 мм і максимальну швидкість до 600 мм/с із прискоренням 20 000 мм/с². За вирівнювання столу та налаштування зазору відповідає автоматична система LeviQ 3.0, а компенсація резонансу й корекція потоку допомагають отримувати чисті стінки.

Найцікавіше в цьому комплекті модуль ACE Pro на чотири кольори. Він не лише змінює пластик, а й сушить його просто під час друку. Температуру сушіння можна задати від 35 до 55 °C, а працювати сушарка може до 24 годин поспіль. Це особливо зручно, якщо котушки зберігаються в шафі й встигають набрати вологу. Принтер працює з PLA, PETG, ABS, ASA та іншими матеріалами, але TPU, як і в Creality, друкується лише з однієї котушки.

В українських магазинах Kobra 3 Combo можна знайти приблизно від 16 200 гривень, хоча ціни в різних продавців суттєво відрізняються.

Flashforge AD5X

Flashforge AD5X із вбудованою системою IFS

AD5X вирізняється компактною конструкцією. Система IFS на чотири котушки вбудована просто в корпус, а котушки кріпляться збоку, тож окремий модуль на столі не потрібен. Принтер побудований за кінематикою CoreXY з лінійними напрямними, має автокалібрування та загартоване сопло, яке дозволяє друкувати пластиками з вуглеволокном PLA-CF і PETG-CF. Збирається він приблизно за пів години.

На папері швидкість сягає 600 мм/с, але реальна швидкість друку обмежена 300 мм/с, а область друку становить скромні 220 × 220 × 220 мм. Корпус відкритий, тож для ABS і ASA знадобиться окремий кожух. Рідкісна для бюджетного сегмента перевага у тому, що AD5X підтримує TPU 64D у багатоколірному режимі.

Мінусом є повільна та марнотратна зміна кольору. Одна заміна триває кілька хвилин, а на очищення сопла витрачається чимало пластику. Користувачі розповідають, що на модель вагою 150 г з TPU у них пішло понад 1,5 кг матеріалу. В Україні AD5X коштує приблизно від 16 400 гривень.

Elegoo Centauri Carbon 2 Combo

Elegoo Centauri Carbon 2 Combo з модулем CANVAS

Centauri Carbon 2 Combo єдиний у добірці має закриту камеру з теплоізоляційною кришкою. Принтер побудований за схемою CoreXY, має область друку 256 × 256 × 256 мм і швидкість до 500 мм/с, хоча для стабільної якості краще розраховувати на менші значення. Сопло нагрівається до 350 °C, а стіл до 110 °C, тож окрім PLA і PETG тут можна друкувати ABS, ASA та PLA-CF.

Багатоколірний друк забезпечує модуль CANVAS на чотири кольори. Користувачі відзначають чисті переходи без змішування відтінків навіть на великих моделях. Є 31 датчик, автокалібрування, розпізнавання котушок Elegoo за RFID і вбудована камера з функцією виявлення збоїв друку, за якою можна стежити через застосунок. Щоправда, іноді ця система спрацьовує хибно. Працює принтер тихо, приблизно на рівні 45 дБ.

TPU у багатоколірному режимі не підтримується, а у тривалих проєктах відходи від заміни кольору можуть наближатися до маси самої моделі. В Україні Centauri Carbon 2 Combo коштує приблизно від 20 100 гривень.

Що обрати

Якщо потрібна велика область друку й найзручніша екосистема, варто дивитися на Bambu Lab A2L Combo. Для тихого домашнього друку й інженерних пластиків найкраще підходить закритий Elegoo Centauri Carbon 2 Combo. Kobra 3 Combo стане хорошим вибором для тих, хто друкує епізодично й не хоче окремо купувати сушарку для пластику.

Flashforge AD5X цікавий низькою ціною та підтримкою TPU в кількох кольорах, але готуйтеся до повільної зміни кольорів. А Creality Ender-3 V3 Neo Combo виглядає найдоступнішим способом спробувати багатоколірний друк, щойно він з’явиться в українських магазинах.