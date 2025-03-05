5 мінусів WhatsApp, які дратують українських користувачів

WhatsApp, безсумнівно, залишається одним із найпопулярніших месенджерів в українців, незважаючи на активний розвиток зручнішого конкурента Telegram. Так, багато людей вже йдуть із WhatsApp у «Телеграм», але навряд чи перейдуть усі – багато людей, особливо похилого віку, звикли до зеленого месенджера. Також WhatsApp набагато простіший, ніж Telegram.

Проблема з резервними копіями

Чи пробували ви коли-небудь перенести WhatsApp з одного смартфона на новий? У цьому криється проблема. Річ у тім, що WhatsApp для збереження копій усіх чатів використовує Google Drive (Android) або iCloud (iPhone). Месенджер не зберігає листування і всі файли на сервері, а пропонує користувачеві це зробити автоматично за допомогою цих сервісів. Мало того, що багато хто просто забуває вказати дані для резервної копії, так ще можуть виникнути проблеми з відновленням і з вільним місцем на хмарних сервісах.

Особисто в моїй практиці сталася велика неприємність – якось я розбив свій смартфон, але я не переживав, адже все було збережено в Google Drive. Після того як я почав відновлювати месенджер на новому пристрої, я був здивований – чати і медіафайли за 1 місяць просто не відновилися. Таке буває, але буває рідко. Та й однаково часом на відновлення акаунта з резервної копії потрібно витратити дуже багато часу. Також є проблеми з синхронізацією між Google Drive і iCloud, якщо WhatsApp використовується відразу на 2-х пристроях.

У Telegram же все набагато простіше – всі дані (крім секретних чатів) зберігаються на серверах компанії. Отримати доступ до свого месенджера простіше простого – достатньо авторизуватися на новому пристрої, і ми отримаємо всі наші чати і файли.

Проблема зі зберіганням файлів

Як уже було написано вище, WhatsApp зберігає файли на пристрої. Після того як ви завантажили файл, як правило, він може бути видалений із сервера досить швидко (обіцяють 30 днів, але це неточно). І тут мінус у тому, що захаращується пам’ять пристрою. Особливо якщо у вас безліч групових чатів.

Звісно, є вихід із ситуації – у налаштуваннях месенджера вказати завантаження на вимогу, але це не розв’язує проблему: у разі відсутності вільного місця багато медіафайлів можна просто пропустити, а раптом у них щось важливе?

У Telegram все простіше – всі файли на сервері і доступні в будь-який момент і з будь-якого пристрою. Можна також вказати завантаження на вимогу, щоб вони автоматично не заповнювали пам’ять пристрою.

Кастомізація інтерфейсу сильно обмежена

Ми живемо в час кастомізації всього, до чого може тільки доторкнутися рука. І вже настільки звикли до комфорту, що підлаштовуємо під себе навіть зовнішній вигляд програм і додатків.

Але WhatsApp у цьому плані аскетичний – налаштувань відображення і дизайну в ньому по мінімуму. Навіть темна тема і то з’явилася набагато пізніше, ніж у конкурентів.

У рамках цього пункту можна прив’язатися ще до стікерів і смайлів – якщо порівнювати з Телеграмом, то в WhatsApp вони просто жахливі. Не хочеться користуватися цією можливістю для листування. Але тут можна віддати належне Telegram – його аудиторія молодша, і він розвивається якраз виходячи з трендів нового покоління.

Видалення та редагування повідомлень

А ось тут двояко. У WhatsApp дається всього 15 хвилин для того, щоб користувач міг редагувати відправлене повідомлення. Така ж ситуація і з видаленням. З одного боку, це добре, адже є таке українське прислів’я «Слово не горобець, вилетить – не впіймаєш». Але з іншого боку, це не зовсім зручно. Суперечки про це обмеження між користувачами ніколи не вщухнуть, адже в Telegram повідомлення можна видаляти і редагувати через будь-який час.

Тому, перш ніж комусь писати у WhatsApp, потрібно добре подумати, адже видалити або змінити повідомлення незабаром буде неможливо.

Залежність від номера телефону

У WhatsApp йде «залізна» прив’язка до номера телефону. Щоб вам написали в месенджер, потрібно знати ваш номер телефону. І це насправді мінус – іноді всім підряд не хочеться «світити» саме свій номер телефону, а хочеться дати, наприклад, ім’я користувача, як це зроблено в Telegram.

За фактом, усі, хто знає ваш номер телефону, можуть писати і дзвонити через WhatsApp, якщо, звісно, ви не змінювали налаштування конфіденційності.

Також, якщо ви комусь пишете або телефонуєте через WhatsApp, то інша людина бачить ваш номер. Номер також видно і в групових чатах, що зовсім не правильно. Наприклад, у Telegram можна зовсім приховати всі свої персональні дані для групових чатів, і це зручно.

Також налаштувань конфіденційності більше в Telegram, і вони більш гнучкі – взяти, наприклад, час у мережі.