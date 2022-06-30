Навіщо у смартфонах передбачено режим максимальної потужності пристрою та як ним користуватись

Смартфони значно просунулися вперед з позиції продуктивності та обчислень. Разом з тим з появою ресурсомістких додатків та ігор зростає потреба у більшій обчислювальній потужності гаджетів. Режим високої продуктивності передбачає покращення швидкості роботи смартфона та доступний на багатьох пристроях з Android. Що насправді дає цей режим?





Що таке режим високої продуктивності та як його використовувати

Режим високої продуктивності підвищує потужність процесора та графічного процесора до максимуму, на який здатний смартфон.

Збільшенню продуктивності сприяє вибір високопродуктивних ядер та максимальне використання процесора смартфона протягом коротких періодів часу для мінімізації нагріву. Зупинивши інші фонові дії у високопродуктивному режимі, ви можете підвищити якість графіки гри або іншої «важкої» програми.

І ні, режим високої продуктивності не дає гаджету будь-яких секретних можливостей для забезпечення вражаючої продуктивності. Однак він справді може підвищити продуктивність смартфона, якщо у вас запущено багато фонових процесів.

Також варто зазначити, що в тестах режим високої продуктивності не дає значних переваг, якщо йдеться про типове повсякденне використання, таке як перегляд додатків соціальних мереж, фотографування та ін.

Флагманські смартфони вже добре себе зарекомендували з погляду продуктивності, а цей режим показував лише швидшу розрядку батареї. Можливо, ця функція була б потрібніша на більш недорогих пристроях, які насправді виграють від її використання.

Як увімкнути режим високої продуктивності

Режим доступний лише на деяких пристроях Samsung, OnePlus та Oppo і активувати його можна з налаштування батареї/живлення. Наприклад, щоб увімкнути режим високої продуктивності на пристрої Oppo або Realme під керуванням ColorOS, перейдіть до «Налаштування» / «Акумулятор» / «Додаткові налаштування» та встановіть прапорець «Режим високої продуктивності».