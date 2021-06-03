Коли небажано вимикати або перезавантажувати комп’ютер: 5 ситуацій

Здавалося б, що тут складного? Вимкнути або перезавантажити комп’ютер. Однак, є кілька нюансів при яких небажано вимикати або перезавантажувати ПК:





1. В момент копіювання файлів і роботи з диском. Особливо, якщо ви натиснули на «Вирізати», а потім «Копіювати». При перезавантаженні файли можуть загубитися або ж виникнути помилки у файловій системі. Звичайно, це буває рідко, але влучно;

2. У момент оновлень операційної системи і будь-яких інших програм. Незаплановане перезавантаження або вимикання може привести до збоїв в роботі ПК;

3. Коли ви завантажуєте файли через інтернет. В принципі, тут нічого такого не буде, проте може залишитися сміття у вигляді повністю завантажених файлів і з часом забивати пам’ять системи;

4. В момент встановлення або видалення програми. А також, якщо якась програма виконує будь-яку дії чи розрахунок.

Це може привести до збоїв в роботі програми або пошкодження файлів;

5. Якщо у вас є незбережені зміни в програмах. Здебільшого система поставить питання, але цього може і не відбутися, що призведе до втрати даних;

Так само ми не рекомендуємо вимикати ноутбук при дуже низькому заряді батареї – якщо вам потрібно ще на ньому працювати. Процес вимкнення / включення вимагає багато енергоресурсів. Простіше перевести пристрій в сплячий режим.

Перед завершенням роботи бажано закрити всі працюючі програми, щоб вони не зберігалися на диску для наступного запуску – в цьому випадку, може залишитися файлове сміття, яке з часом призведе до гальмування системи. Також не варто виключати ПК натисканням на кнопку, тільки в крайньому випадку, якщо він завис.