Як не треба вибирати смартфон: 5 помилок нерозумного покупця

Незважаючи на те, що людина вважає себе істотою розумною та свідомою, коли справа доходить до вибору смартфона, всі її еволюційні якості кудись зникають.





У всякому разі це стосується середньостатистичного покупця, який приходить в магазин електроніки в останній момент і в митушні бігає очима вітринами в пошуках відповідного пристрою.

Коли перед ним цілий розсип гаджетів, об’єктивний погляд на речі зникає, і він припускає одну з п’яти головних помилок при виборі смартфона.

№1. Братиму тільки смартфон від надійного виробника!

Під впливом реклами в багатьох людей складається помилкове враження про виробників. Середньостатистичний покупець може навіть доводити, що HONOR – не китайський бренд, на відміну від цих ваших «Хлаомі».

Запам’ятайте: у переважній більшості випадків смартфони Samsung, realme, HONOR та Apple збираються на одних і тих же заводах. А провальні моделі є у будь-якого виробника і не важливо, знайомий він вам чи ні.

№2. Цей смартфон тільки-но вийшов, і він точно кращий за попереднє покоління!

“А у нас тут новиночка, візьміть – не пошкодуєте”, – скаже продавець-консультант наївному покупцю, щоб злити модель, яка не має попиту. А він і візьме, адже нове завжди краще за старе.

У таких випадках можна навести, як приклад, номерну лінійку смартфонів realme. realme 6 Pro став справжнім проривом 2020 року в середньобюджетному сегменті, ось тільки realme 7 Pro і realme 8 Pro отримали таке ж залізо, а за багатьма характеристиками на кшталт оптичного зуму та плавності дисплея стали навіть гіршими.

№3. Вау, який гарний смартфон – беру!

Не сперечаємось, смартфон – це не тільки розумний пристрій, а й стильний аксесуар. Однак часом дивуєшся, як погоня за зовнішньою красою виглядає безглуздо збоку. Людина може закохатися в пластикову кришку, і спробуй потім доведи, що від неї немає жодного сенсу.

А після повернення додому вона одягне непрозорий чохол на спинку свого телефону, бо боятиметься подряпати глянець, що переливається.

№4. Ця модель дорожча – отже, краще!

Так, найчастіше це правило дійсно працює, але коли до ціни підключається зовнішній вигляд пристрою і знання покупця про ринок смартфонів, стає очевидно: у POCO F3 зі скла і металу на Snapdragon 870 немає жодного шансу в порівнянні з пластиковим Samsung Galaxy A72 на Snapdragon 720G. Адже Samsung – це надійний бренд, а POCO – дешевий виходець із китайського підвалу.

№5. Ого, а до цього смартфона ще й подарунок – треба брати!

Які ж ласі бувають покупці на халяву, навіть якщо ця халява такою не є. Побачила людина акцію – здійснила транзакцію. А що? Черговий Mi Band у сім’ї точно зайвим не буде, та й другий силіконовий чохол теж знадобиться. І нехай у сусідньому магазині цей же телефон у півтора рази дешевший. Там він все одно продається без подарунка.

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