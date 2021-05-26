Чому іскрить зарядка телефону, наскільки це небезпечно та як усунути цю прикрість

Зарядний пристрій смартфона може почати іскрити. Що з цим робити і наскільки це небезпечно?





Причин, через які при підключенні зарядки до розетки з’являються ікри, кілька. Одна з них – поганий контакт зарядного пристрою і розетки. Поки зарядка неповністю встромлена в розетку, можуть з’являтися невеликі іскри.

Відбувається це через два головних чинники:

Різні вилки зарядних пристроїв мають різні стандарти. Особливо часто поганий контакт спостерігається з підробленими неякісними зарядками, купленими в неперевірених магазинах. Сама розетка може з часом розхитатися, через що також з’являється поганий контакт.

Інша причина полягає в перевантаженні струму. Воно виникає, якщо приладу необхідний струм більшої сили, ніж може видати розетка. У випадку з зарядним пристроєм мобільного телефону ця ситуація виникає рідко. Однак якщо, наприклад, до розетки підключений трійник з іншими приладами, що діють від мережі, іскри можуть з’явитися.

Якщо іскри виникають тільки в момент підключення пристрою до мережі, це може говорити про несправності розетки або зарядного пристрою. Користувач може позбутися від іскор наступним чином:

По-перше, рекомендується замінити зарядний пристрій. Бажано використовувати оригінальний, що підходить для конкретної моделі телефону. Якщо його немає, то підійде й інший – головне, щоб він був якісним.

Якщо іскри виникають тільки при підключенні зарядки до однієї конкретної розетки, проблема може полягати в останній. Щоб позбутися від іскор, необхідно розібрати розетку, зачистити контакти, а також підтягнути гвинтові затискачі (якщо необхідно).

У більшості випадків, зарядка смартфона перестає іскрити, якщо вона щільно вставляється в розетку і не бовтається в ній. Однак і при ідеальному входження зарядного пристрою можуть з’являтися іскри. В цьому випадку необхідно з’ясувати, в чому саме проблема: в розетці або зарядному пристрої телефону. Залежно від результату, доведеться або замінити зарядку, або скористатися послугами електрика.

Якщо зарядка смартфона почала іскрити, не рекомендується залишати її без нагляду. Крім того, слід якомога швидше виявити причину появи іскор і усунути її. Згодом ця проблема або виведе з ладу саму розетку, або призведе в непридатність зарядний пристрій.

Як результат, несправна розетка може стати причиною пожежі в квартирі. Якщо ж при цьому телефон буде знаходитися на зарядці, через неполадки із зарядним пристроєм або розеткою він навіть може вийти з ладу.