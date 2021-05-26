Кнопка параноїка: як одним натисканням відключити прослушку на смартфоні, камеру і мікрофон

Як ви ставитеся до своєї безпеки і конфіденційності? Швидше за все, у вас немає бажання, щоб за вами стежили і володіли даними про вас.





А можливо ви важливий бізнесмен або секретний агент, і вам необхідно бути впевненим, що ваші таємниці ніхто не дізнається.

Якщо ви відноситеся до типу параноїків, то ми вам підкажем, як однією кнопкою можна відключити будь-яку прослушку в телефоні одним натисненням.

Для початку включіть на смартфоні режим розробника. Для цього треба зайти в налаштування, до відомостей про ПО, і тапнути кілька разів на пункті “номер збірки”. Для Xiaomi метод відрізняється.

Все, тепер внизу знаходимо “параметри розробника” і заходимо в них.

Знаходимо приблизно такий пункт “плитки швидких параметрів для розробників”. Заходимо в нього і включаємо пункт “sensors off”. Тепер дивимося в шторці швидкого доступу, тиснемо на неї і перевіряємо.

Тепер при активації, мікрофон і камера фізично будуть відключені, і будь-яка прослушка буде неможлива.

Ось, наприклад, що буде, якщо включити камеру

Беріть на озброєння, якщо ви переживаєте за інформаційну безпеку.