Як налаштувати телевізор і отримати найякіснішу картинку

Щоб насолоджуватися якісним зображенням, недостатньо просто придбати відповідний телевізор. Потрібно ще налаштувати його так, щоб він відображав максимально якісну картинку.





Найкраще робити налаштування під час першого запуску, щоб не паритися про це в подальшому. До того ж, так можна ознайомитися з усіма доступними параметрами в моделі.

Розміщення телевізора

В першу чергу, телевізор необхідно правильно розмістити. Треба вибрати таке місце, щоб навпроти нього було багато місць для людей. Це позбавить від перегляду під кутом, що може погіршити картинку.

Також треба враховувати джерела світла, які будуть викликати відображення на екрані телевізора. Тому варто простежити, чи видно на дисплеї сторонні об’єкти, які відбиваються. Якщо так, варто закрити вікна шторами або вимкнути світло.

Останній аспект, який потрібно врахувати при розміщенні техніки – відстань до неї. Тут все залежить від діагоналі, і чим вона більше, тим далі повинен бути телевізор (інакше доведеться крутити головою і напружувати зір). Наприклад, 50 дюймова модель повинна розташовуватися в 1.7-2.2 метрах від глядача.

Підключення джерел

Рекомендується підключати всі джерела безпосередньо до роз’ємів телевізора, уникаючи адаптерів і ресиверів. Якщо ж у вашій моделі немає певного входу, який потрібен, варто придбати адаптер з HDMI виходом і потрібним входом. HDMI-джерело забезпечить максимальну якість зображення, оскільки передає і аудіо, і відеосигнал.

Обов’язково заздалегідь дізнатися, чи підтримує ваш телевізор технологію розширення динамічного діапазону HDR, і якщо так, то яке воно. На деяких застарілих моделях HDR підтримується не у всіх входах HDMI, і це теж треба уточнити заздалегідь.

Налаштування зображення

Існує кілька головних параметрів, які відповідають за налаштування картинки:

Контрастність є рівнем білого кольору, і чим вона більше, тим яскравіше світлі ділянки зображення. Рекомендується виставити відео з хмарами і встановити контрастність на максимум, трохи знижуючи її до тих пір, поки не з’являться чіткі деталі неба. Яскравість відповідає за наявність чорного кольору. Необхідно розкрити максимальну глибину чорного, не втративши в деталізації темних об’єктів. Яскравість повинна бути на рівні 50%, щоб чорний дійсно виглядав чорним, але тіні були помітні, а світлі ділянки зберігали насиченість кольору. Колір налаштовується по картинці, багатою на різні відтінки. Якщо зображення здається дуже насиченим, параметр варто знизити. Якщо ж навпаки, не вистачає якоїсь “соковитості”, то колір варто додати. На більшості моделей також можна налаштувати температуру кольору, зробивши її більш прохолодною або теплою. Підсвічування – це загальна яскравість, що позначає силу світла, випромінюваного світлодіодами. Тут все просто: в темних приміщеннях треба ставити невелике підсвічування, а в яскравих викручувати його на максимум.

Також можна подивитися попередні налаштування в режимах, часто вони хороші і підходять під назви. Наприклад, спортивний режим для перегляду футболу.