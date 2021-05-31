Деньги исчезли в “воздухе”: пополнение терминала “ПриватБанка” закончилось ничем

В сети появился отрицательный отзыв от клиентки крупного украинского банка «ПриватБанк», в котором она описала кражу денег терминалами финучреждения. Из-за сбоя в работе устройства там «зависло» несколько тысяч гривен, а сотрудники учреждения не смогли помочь вернуть деньги.





Подробности инцидента

Свой отрицательный отзыв женщина оформила на сайте Минфин, добавив его к еще ряду таких же результатов. В комментарии она описала ситуацию подробно – все началось, когда девушка отправилась в отделение «ПриватБанка», чтобы через терминал отправить наличные на карту. Когда она внесла средства в приемное окошко устройства, терминал внезапно перезагрузился. Проверив счет, женщина убедилась, что карта не пополнена, а деньги остались внутри машины.

По решению ситуации девушка сразу же обратилась к работающим в отделении сотрудника финучреждения. Те ответили, что ничем помочь не могут и ей следует звонить на «горячую линию» банка. Когда она сделала это, оператор порекомендовал ей подождать сутки. Через 24 часа деньги на счет не поступили, девушка позвонила в службу поддержки снова, там ей ответили, что придется ждать инкассации банкомата, чтобы была возможность сверить имеющиеся в машине деньги и выяснить точно, сколько там лишних купюр, которые не поступили на счет .

Женщина осталась недовольна обслуживанием и выделила в отзыве три волнующих ее моменты:

почему ей не помогли сотрудники отделения;

по какой причине оператор не назвал точной даты проведения инкассации;

из-за чего такие сложности с возвратом денег.

В комментариях к ее отзыву представитель банка порекомендовал клиентке ожидать разрешения ситуации.