В Росії вирішили використовувати “зеків” для роботи в IT

Після нападу Росії на Україну з рф виїхала величезна кількість it спеціалістів, яких країна агресор не має ким замінити. Дійшло до того, що російська влада вирішила використовувати для цього “зеків”.





З такою ініціативою виступив заступник голови Федеральної служби виконання покарань росії Олександр Хабаров. На його думку, комп’ютерні фахівці, які відбувають зараз покарання у виправних центрах країни, цілком могли б віддалено працювати на комерційні компанії.

“Таких фахівців не так багато. До нас із цією ініціативою виходять у низці територій, у низці суб’єктів підприємці, які в цій галузі працюють. Ми лише на початковому етапі. Якщо це затребуване, а це, швидше за все, затребуване, думаємо, що ми спеціалістів у цій галузі не змушуватимемо працювати на якихось інших виробництвах”, – зазначив чиновник.

Про те, чи буде ця робота оплачуватись повноцінно мова не йде, її прирівняють до шиття або інших примусових робіт.