30 гривень за долар буде за щастя: валюта подорожчає одразу на декілька гривень

Визнання Росією незалежності Донецької та Луганської «народних республік», що відбулося в понеділок 21 лютого, лише підкинуло дров у вогонь конфлікту. Паніка серед населення України сягнула нового піку, на що миттєво відреагував курс національної валюти. Лише за один день гривня здешевшала до 28,98 грн/дол, тобто майже на 50 коп. Чи вдасться стримати падіння національної валюти? Якого курсу нам чекати у випадку повномасштабного наступу військ РФ?





Нестабільне новинне тло наразі не дозволяє експертам зробити точний курсовий прогноз принаймні на кілька днів. Адже будь-яка заява політиків може як укріпити позиції гривні, та і підштовхнути її до краю прірви. Однак провідні фінансові аналітики України таки поділилися своєю думкою щодо ситуації на ринку та розповіли про основні сценарії поведінки національної валюти.

Отож в разі так званого «замороження» конфлікту та відсутності активних дій з боку ворога, гривня найімовірніше триматиметься в коридорі 28,50-29,50 грн/дол. Такої думки притримується керівник аналітичного відділу компанії Concorde Capital Олександр Паращій.

Спеціаліст зазначив, що навіть наступ росіян, якщо звісно ж вони не захоплять велике місто чи важливий промисловий об’єкт, не викличе особливої реакції у гравців ринку. Інвестори не робитимуть різких рухів, а курс залишатиметься в межах розумного.

Натомість Андрій Шевчишин із Forex Club розглядає більш негативний варіант розвитку подій. Аналітик розповів, що буде з гривнею в разі початку повномасштабної війни з Російською Федерацією. Першою точкою, в якій закріпиться національна валюта, буде 31,50 грн/дол. А далі вже все залежатиме від ситуації на фронті, успіхів української армії та допомоги партнерів з-за кордону. За найгірших умов навіть 35 грн/дол. не стануть межею для української валюти, адже її падіння буде вже не зупинити.

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