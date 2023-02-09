Фіксований курс не назавжди: в НБУ розповіли за яких умов «відпустять» гривню

Фіксація курсу гривні в Україні стала однією з головних особливостей фінансової системи воєнного часу. Утримання номінальної вартості нацвалюти на певному рівні, яке з перших днів війни здійснює НБУ, значно знизило потенційний рівень інфляції в країні. Станом на кінець 2022 року показник інфляції становив 26,6%, а без фіксації курсу сягнув би аж 34%. Новопризначений голова Нацбанку Андрій Пишний розповів про важливість фіксації гривні та умови, за яких нацвалюту можна буде «відпустити у вільне плавання».

Очільник НБУ зазначив, що зараз ситуація в країні відносно стійка і, не зважаючи на втрату 30% ВВП та значної долі експорту, залишається контрольованою. Однак для збереження цієї стабільності Національному банку доводиться балансувати попит на валюту, періодично здійснюючи інтервенції на ринок. В актуальних умовах це єдиний спосіб втримати курс у певних фіксованих межах.

При цьому Андрій Пишний підкреслив, що поступове зняття обмежень з курсу є одним з пріоритетів НБУ. Але втілювати цей задум потрібно поступово і дуже обережно, дбаючи про стабільність курсу.

Повністю ж відмовитися від фіксованого курсу можна буде лише тоді, коли вдасться зменшити роль НБУ в балансуванні ринку. Натомість інфляція стане більш прогнозованим фактором ринку, який не буде так сильно залежати від дій Національного банку.

Виходить, термін дії в Україні режиму фіксованого курсу не можна окреслити певними часовими рамками. Коли будуть зняті обмеження залежить лише від макроекономічної ситуації в країні. А поки ця ситуація не покращиться у Національного банку немає інших варіантів, як тримати курс у певних визначених межах.

Нагадаємо, станом на 8 лютого курс НБУ становив 36, 57 грн/$ та 39, 15 грн/євро. На чорному ж ринку долар на покупку коштував 40,22 грн/$, а на продаж – 44,13 грн/$. Євро ж торгувався за 42,86 грн/євро та 42,57 грн/євро при покупці та продажі відповідно.