Відкриття року: в мікрохвильовці є фільтр, який обов’язково чистити кожні 6 місяців

Мільйони користувачів здивувалися, коли дізналися, що в мікрохвильовках є фільтр, який обов’язково очищати раз на півроку.





Секретом поділилася мешканка США mamasknowbest у своєму акаунті в TikTok. Вона показала, де розташований фільтр і що з ним робити для очищення.

Вона стверджує, що більшість навіть не підозрює, що в мікрохвильовці може бути такий фільтр. І це правда. У коментарях тисячі користувачів здивувалися цьому лайфхаку. Вони і не підозрювали, що в їх кухонних пристроях є фільтр. На відео фільтр розташований вгорі. Варто розуміти, що він може перебувати і в іншому місці в залежності від особливостей приладу. Також є моделі мікрохвильовок, які зовсім продаються без фільтра.

Відразу скажемо, що до початку пошуку фільтра всередині пристрою, важливо ознайомитися з інструкцією. І не забути витягнути вилку з розетки.

Фільтр чиститься дуже швидко. Блогерка просто від’єднала його від конструкції і промила у воді з додаванням миючого засобу. Потім протерла його паперовим рушником і зафіксувала.

Після цього фільтр вставляється на місце і закривається пластиковою кришкою. Відео цієї процедури зібрало майже 3 млн. переглядів.

Як легко помити мікрохвильовку

Відзначимо, що є дуже простий спосіб помити мікрохвильовку від бруду. Для цього беруть півсклянки води, додають трохи засобу для миття посуду і кілька дольок лимона.

Суміш ставлять в мікрохвильовку на 2 хвилини. Після чого залишок речовини промочують кухонною губкою і протирають внутрішню частину мікрохвильовки. Потім всі поверхні протирають вологою ганчіркою, попередньо відключивши кухонний прилад від джерела живлення.

Не варто шукати фільтр, не ознайомившись з інструкцією від приладу. Не намагайтеся від’єднати деталі мікрохвильовки, попередньо не переконавшись, що конструкція передбачає наявність вугільного фільтра.