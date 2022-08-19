Пік бойових дій чи початок мирних переговорів: що буде з Україною восени на думку астрологів

Бойові дії в Україні незабаром почнуть стихати. Восени Київ та Москва знову розпочнуть мирні переговори. Проте хід цих переговорів українцям не сподобається, а вимоги окупантів викликатимуть у них лише обурення.





Про це розповіла астрологиня Анна Карпєєва. У своєму прогнозі вона наголосила, що діалог з окупантами Україна може розпочати вже у вересні. Та розраховувати на швидкий успіх народові не варто. Адже Кремль почне висувати вимоги, які вкотре продемонструють невігластво на зарозумілість росіян.

За словами Карпєєвої, ці переговори будуть не з легких. Деякі рішення влади викличуть відверте невдоволення народу. До того ж час доленосних перемовин з рф може співпасти із вкрай несприятливим розташуванням планет, яке астрологи називають ретроградним Меркурієм. Цей фактор ще більше ускладнить розгляд деяких питань та прийняття важливих рішень.

Та попри все більшість астрологів й екстрасенсів переконані, що Україна отримає перемогу завдяки військовій перевазі. Переговори з росією стануть можливими лише завдяки ефективній роботі ЗСУ. Наші воїни «притиснуть» окупантів, доведуть їх до відчаю. Тож у них не залишиться іншого виходу, ніж благати Україну про мир.

Зокрема тарологиня та провидиця Ольга Соломка вважає, що завдяки військовій перевазі Україна ще до кінця поточного року вирветься з-під контролю окупантів. Вона прогнозує звільнення всіх захоплених ворогом територій восени та на початку зими 2022 року. Хоча звільнення від окупації на її думку ще не буде остаточною перемогою. Ця знамення подія чекає нас лише у 2023 році.

Соломка також зазначає, що перемога України буде складною і вимагатиме значних зусиль не лише з боку військових, але й від народу. До того ж омріяний мир буде коштувати нам значних людських та матеріальних втрат.