Користувачі Telegram на iPhone почали отримувати від месенджера попередження про те, що їм терміново потрібно оновити iOS. У повідомленні сказано, що застаріла версія системи містить уразливості, через які під загрозою опиняються особисті дані та облікові записи.

Розсилку підкріпив засновник Telegram Павло Дуров. У своєму акаунті він заявив, що iPhone зараз масово зламують, і якщо iOS хоч трохи застаріла, всі дані власника опиняються під ризиком. За його словами, для зламу може вистачити просто відкрити шкідливий сайт. Telegram надсилає попередження всім користувачам зі старими версіями системи.

Таке повідомлення Telegram надсилає власникам iPhone зі старою версією iOS

Самі ж подробиці Дуров не навів. Він не уточнив, які саме вразливості використовують зловмисники, яких версій iOS це стосується і скільки пристроїв постраждало. Варто розуміти й те, що отримане попередження не означає, ніби Telegram знайшов ознаки зламу саме вашого смартфона. Повідомлення отримують усі, хто давно не оновлював систему.

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Водночас загроза не вигадана. Дослідники з безпеки протягом року описували кілька наборів експлойтів для iPhone. Зокрема, Google Threat Intelligence Group розповідала про набір DarkSword, що використовує шість уразливостей і атакує пристрої з iOS від 18.4 до 18.7. Такі інструменти здатні перевірити версію системи прямо на сайті й підібрати під неї потрібну атаку, після чого викрадають збережені паролі, листування та фрази відновлення криптогаманців.

Apple окремого попередження про масові атаки не публікувала. Останнє оновлення безпеки компанія випустила 9 листопада. Тоді вийшла iOS 27.2.1 для сучасних iPhone, а для iPhone XS, XS Max і XR Apple підготувала iOS 18.7.12. Примітно, що заява пролунала саме від Дурова, який неодноразово критикував Apple та її політику щодо App Store.

Перевірити наявність оновлення можна в розділі «Параметри», «Загальні», «Оновлення ПЗ». Варто встановлювати останню версію, доступну саме для вашої моделі, і не переходити за посиланнями на «оновлення» з повідомлень чи реклами. Також краще ввімкнути автоматичні оновлення, щоб виправлення встановлювалися вночі під час заряджання.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Telegram тестує новий режим захисту від кібератак. Функцію Lockdown Mode знайшли в бета-версії Telegram для macOS. Після її ввімкнення месенджер частіше запитуватиме підтвердження перед завантаженням файлів і відкриттям вебсторінок, щоб зменшити ризик зараження пристрою.