Gran Turismo 7 не можна купити в Росії – в PS Store не зайти, фізичних копій у магазинах теж немає

Вихід довгоочікуваних гонок Gran Turismo 7 відбувся вчора вночі для ігрових приставок PlayStation 4 і PlayStation 5. Але гравці, які живуть у Росії, насолодитися грою не можуть.





Навіть ті, хто раніше оформили попереднє замовлення. Гоночний симулятор не скачується із PS Store. А сторінка GT7 не відкривається – як із браузера, так і при спробі зайти безпосередньо з PlayStation 4 або PlayStation 5. А що з фізичними копіями на дисках Blu-Ray? Їх у російських магазинах немає. Партія дисків не надійшла. Те ж саме стосується і колекційного видання екшен-адвенчури у відкритому світі Horizon Forbidden West.

Прес-служба PlayStation прояснює ситуацію: «Ми відкладаємо запуск GT7 у Росії. Подробиці про реліз очікуються пізніше».

Нагадаємо, що Gran Turismo 7 була із захопленням прийнята критиками. Її називають найкращим гоночним симулятором в історії ігрової індустрії.

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