Пользователи Telegram на iPhone начали получать от мессенджера предупреждения о том, что им срочно нужно обновить iOS. В сообщении сказано, что устаревшая версия системы содержит уязвимости, из-за которых под угрозой оказываются личные данные и учётные записи.

Рассылку подкрепил основатель Telegram Павел Дуров. В своём аккаунте он заявил, что iPhone сейчас массово взламывают, и если iOS хоть немного устарела, все данные владельца оказываются под угрозой. По его словам, для взлома может хватить просто открыть вредоносный сайт. Telegram отправляет предупреждение всем пользователям со старыми версиями системы.

Такое сообщение Telegram отправляет владельцам iPhone со старой версией iOS

Сами же подробности Дуров не привёл. Он не уточнил, какие именно уязвимости используют злоумышленники, каких версий iOS это касается и сколько устройств пострадало. Стоит понимать и то, что полученное предупреждение не означает, будто Telegram обнаружил признаки взлома именно вашего смартфона. Сообщение получают все, кто давно не обновлял систему.

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Вместе с тем угроза не выдумана. Исследователи безопасности в течение года описывали несколько наборов эксплойтов для iPhone. В частности, Google Threat Intelligence Group рассказывала о наборе DarkSword, который использует шесть уязвимостей и атакует устройства с iOS от 18.4 до 18.7. Такие инструменты способны проверить версию системы прямо на сайте и подобрать под неё нужную атаку, после чего похищают сохранённые пароли, переписку и фразы восстановления криптокошельков.

Apple отдельного предупреждения о массовых атаках не публиковала. Последнее обновление безопасности компания выпустила 9 ноября. Тогда вышла iOS 27.2.1 для современных iPhone, а для iPhone XS, XS Max и XR Apple подготовила iOS 18.7.12. Примечательно, что заявление прозвучало именно от Дурова, который неоднократно критиковал Apple и её политику в отношении App Store.

Проверить наличие обновления можно в разделе «Настройки», «Основные», «Обновление ПО». Стоит устанавливать последнюю версию, доступную именно для вашей модели, и не переходить по ссылкам на «обновления» из сообщений или рекламы. Также лучше включить автоматические обновления, чтобы исправления устанавливались ночью во время зарядки.

Напомним, ранее мы писали, что Telegram тестирует новый режим защиты от кибератак. Функцию Lockdown Mode нашли в бета-версии Telegram для macOS. После её включения мессенджер будет чаще запрашивать подтверждение перед загрузкой файлов и открытием веб-страниц, чтобы снизить риск заражения устройства.