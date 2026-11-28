Юбилейный iPhone 20 Pro может вернуть титановую рамку, но изготавливать её будут не традиционным фрезерованием, а на 3D-принтере. Об этом сообщил китайский инсайдер Fixed Focus Digital.

В следующем году исполняется 20 лет с выхода первого iPhone, и Apple, по многочисленным слухам, готовит к этой дате полностью переработанную линейку. Ожидается более округлый корпус, дисплей, изогнутый со всех четырёх сторон, и фактически безрамочный экран. На этом фоне возвращение к титану после алюминиевых iPhone 17 Pro выглядит логичным шагом для юбилейной модели.

Так может выглядеть iPhone 20 с титановой рамкой. Рендер: @theapplecycle

Сама по себе 3D-печать титана может показаться рискованным решением для массового смартфона, но у неё есть очевидные плюсы. Классическое фрезерование на станках с ЧПУ срезает лишний металл со сплошной заготовки, поэтому дизайнеры ограничены тем, что можно вырезать. 3D-печать, наоборот, наращивает деталь слой за слоем и даёт гораздо больше свободы в форме. Для округлого корпуса iPhone 20 это может быть важно.

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Второе преимущество в весе. Титан тяжелее алюминия, поэтому возможность сделать рамку тоньше там, где прочность не нужна, поможет компенсировать разницу. К тому же напечатанные детали можно делать прочнее, хотя у смартфона со стеклянной задней панелью слабым местом всё равно останется стекло.

Лазерное спекание титанового порошка на производстве Apple. Фото: Apple

Для Apple эта технология уже не эксперимент. С прошлого года корпуса всех Apple Watch Ultra 3 и титановых Apple Watch Series 11 печатаются на 3D-принтерах из 100% переработанного титанового порошка аэрокосмического класса. По данным компании, новый процесс требует вдвое меньше сырья, чем предыдущие поколения, а только за 2025 год позволил сэкономить более 400 тонн титана.

Сколько титана Apple сэкономила благодаря 3D-печати корпусов Apple Watch. Инфографика: Apple

Есть опыт и с iPhone. Компания уже использует напечатанную титановую деталь в нижней части корпуса, которая надёжно удерживает порт USB-C. Впрочем, печатать целую рамку смартфона миллионными тиражами Apple ещё не приходилось.

Официально Apple никаких подробностей об iPhone 20 не сообщала. Юбилейную линейку ждут во второй половине 2027 года, так что до анонса планы компании ещё могут измениться.

Напомним, ранее мы писали, каким будет iPhone 20. По данным MacRumors, Apple рассматривает полностью безрамочный дизайн с изогнутым по краям дисплеем и работает над подэкранными Face ID и фронтальной камерой, а экран получит новое поколение OLED-панелей Samsung.