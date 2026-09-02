Смартфон научили находить скрытые камеры за 5 секунд: точность достигает 94%

Поиск скрытых камер в гостиничных номерах, арендованных квартирах или раздевалках может стать значительно проще. Команда исследователей Корейского института передовых технологий KAIST разработала технологию SweepLED, которая использует камеру смартфона, недорогой светодиодный модуль и алгоритмы машинного обучения.

В отличие от большинства доступных детекторов, система не просто ищет яркий отблеск от объектива.

Почему обычные детекторы часто дают ошибочные результаты

Принцип работы простых оптических детекторов скрытых камер основан на отражении света. Устройство освещает помещение, а пользователь ищет характерный отблеск от линзы.

Проблема заключается в том, что аналогичным образом ведут себя десятки обычных предметов — стекло, зеркальные поверхности, полированный металл или глянцевый пластик. Из-за этого пользователь может сталкиваться с большим количеством ложных срабатываний.

SweepLED пытается определить не сам факт появления блика, а то, как он изменяется в зависимости от направления освещения.

Светодиоды освещают объект под разными углами

Во время проверки смартфон остается неподвижным. Специальный модуль с несколькими светодиодами поочередно направляет свет на предметы под разными углами.

Объектив камеры состоит из нескольких оптических элементов, поэтому характер его отражения меняется в зависимости от положения источника света.

Обычные блестящие поверхности ведут себя иначе: их блики остаются значительно более стабильными.

Именно эту разницу и использует SweepLED.

Нейронная сеть анализирует короткое видео

Пользователю не нужно самостоятельно изучать десятки бликов на экране. Смартфон записывает короткий видеофрагмент во время работы светодиодов, после чего алгоритм анализирует изменения в полученных кадрах.

Система ищет оптические признаки, характерные именно для конструкции объектива камеры.

В ходе испытаний исследователи тестировали SweepLED на 30 различных бытовых предметах. По их данным, точность обнаружения камер достигала 94 %, а проверка отдельного участка занимала менее 5 секунд.

Дополнительный модуль стоит менее 300 грн

Еще одно преимущество разработки — потенциально низкая стоимость.

Стоимость компонентов светодиодного модуля SweepLED составляет менее 7 долларов, или примерно 290 гривен. Поэтому в случае появления серийной версии такой аксессуар теоретически может стоить гораздо дешевле, чем специализированные профессиональные детекторы.

В то же время называть эту технологию обычным приложением для смартфона было бы неправильно. Для работы SweepLED требуется отдельный светодиодный модуль, который обеспечивает последовательное освещение под разными углами.

Пока что SweepLED остаётся исследовательским прототипом. Разработчики не сообщают, когда эта технология может превратиться в серийное устройство или готовый потребительский продукт.