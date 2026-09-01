Xiaomi позволит увеличить емкость аккумулятора старого флагмана без покупки нового смартфона

Xiaomi продолжает экспериментировать с продлением срока службы старых смартфонов. По данным китайских источников, Xiaomi 14 Pro станет следующей моделью, для которой компания предложит официальную замену стандартного аккумулятора на новый — большей ёмкости.

Оригинальный Xiaomi 14 Pro, представленный в конце 2023 года, оснащён аккумулятором ёмкостью 4880 мА·ч. После модернизации её ёмкость должна увеличиться до 5140 мА·ч. Таким образом, владелец получит дополнительные 260 мА·ч, или примерно 5,3 % от исходной ёмкости смартфона.

Особенно интересно то, что речь идет не о сторонних аккумуляторах или неофициальном ремонте. Xiaomi планирует проводить модернизацию через собственные сервисные каналы.

Старый смартфон получит батарею получше, чем была в новом

Для владельцев устройств, которым уже несколько лет, эффект может оказаться гораздо заметнее, чем простая разница между 4880 и 5140 мА·ч.

Литий-ионный аккумулятор постепенно теряет емкость после сотен циклов зарядки. Поэтому Xiaomi 14 Pro, который активно использовался в 2023–2024 годах, сегодня может иметь заметно меньший реальный запас энергии, чем на момент покупки.

После установки нового элемента пользователь фактически получит не только восстановленную батарею, но и аккумулятор большей емкости, чем тот, который был установлен в смартфон на заводе.

Это не первый подобный эксперимент Xiaomi. Весной 2026 года компания запустила программу по увеличению емкости аккумуляторов для серии Xiaomi 13.

В Xiaomi 13 стандартную батарею на 4500 мА·ч можно заменить на батарею на 4850 мА·ч, в Xiaomi 13 Pro ёмкость увеличивается с 4820 до 5361 мА·ч, а Xiaomi 13 Ultra получает 5500 мА·ч вместо исходных 5000 мА·ч. Для этих моделей прирост составляет примерно 8–11%.

Пока что только для Китая

Ещё в июне компания Xiaomi сообщила о планах включить модели Xiaomi 14 и Xiaomi 14 Pro в программу в четвёртом квартале 2026 года. В последних утечках уже называется конкретная ёмкость нового аккумулятора для версии Pro.

На первом этапе услуга будет ориентирована на китайский рынок. Информации о появлении аналогичного приложения в Европе или Украине пока нет.

Сам подход Xiaomi выглядит необычно для рынка смартфонов. Вместо того чтобы просто предлагать владельцам старых моделей приобрести новый флагман, производитель фактически улучшает один из компонентов уже проданного устройства.

В случае с Xiaomi 14 Pro это особенно актуально: Snapdragon 8 Gen 3 даже через несколько лет останется достаточно производительным для большинства современных задач. Поэтому для многих владельцев именно износ аккумулятора, а не недостаток производительности, может стать главной причиной, побуждающей задуматься о замене смартфона.