Xiaomi дозволить збільшити батарею старого флагмана без купівлі нового смартфона

Xiaomi продовжує експериментувати з продовженням терміну служби старих смартфонів. За даними китайських джерел, Xiaomi 14 Pro стане наступною моделлю, для якої компанія запропонує офіційну заміну стандартного акумулятора на новий — більшої ємності.

Оригінальний Xiaomi 14 Pro, представлений наприкінці 2023 року, оснащений батареєю на 4880 мА·год. Після модернізації її ємність має зрости до 5140 мА·год. Таким чином власник отримає додаткові 260 мА·год, або приблизно 5,3% до початкової ємності смартфона.

Особливо цікаво те, що йдеться не про сторонні акумулятори або неофіційний ремонт. Xiaomi планує проводити модернізацію через власні сервісні канали.

Старий смартфон отримає кращу батарею, ніж мав новим

Для власників кількарічних пристроїв ефект може виявитися значно помітнішим, ніж проста різниця між 4880 і 5140 мА·год.

Літій-іонний акумулятор поступово втрачає ємність після сотень циклів заряджання. Тому Xiaomi 14 Pro, який активно використовувався з 2023–2024 року, сьогодні може мати помітно менший реальний запас енергії, ніж на момент купівлі.

Після встановлення нового елемента користувач фактично отримає не тільки відновлену батарею, а й акумулятор більшої ємності, ніж був встановлений у смартфоні із заводу.

Це не перший подібний експеримент Xiaomi. Навесні 2026 року компанія запустила програму збільшення батарей для серії Xiaomi 13.

У Xiaomi 13 стандартні 4500 мА·год можна замінити на 4850 мА·год, у Xiaomi 13 Pro ємність зростає з 4820 до 5361 мА·год, а Xiaomi 13 Ultra отримує 5500 мА·год замість початкових 5000 мА·год. Для цих моделей приріст становить приблизно 8–11%.

Поки лише для Китаю

Ще в червні Xiaomi повідомляла про плани додати Xiaomi 14 і Xiaomi 14 Pro до програми у четвертому кварталі 2026 року. Останні витоки вже називають конкретну ємність нового акумулятора для Pro-версії.

На першому етапі послуга буде орієнтована на китайський ринок. Інформації про появу аналогічної програми в Європі або Україні поки немає.

Сам підхід Xiaomi виглядає незвично для смартфонного ринку. Замість того щоб просто пропонувати власникам старих моделей купувати новий флагман, виробник фактично покращує один із компонентів уже проданого пристрою.

У випадку Xiaomi 14 Pro це має особливий сенс: Snapdragon 8 Gen 3 навіть через кілька років залишається достатньо продуктивним для більшості сучасних завдань. Тому для багатьох власників саме деградація батареї, а не нестача швидкодії, може стати головною причиною задуматися про заміну смартфона.