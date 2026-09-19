Сонячні панелі виявилися не такими безпечними для природи: вчені знайшли неочікуваний ефект

Великі сонячні електростанції можуть мати неочікуваний вплив на місцеві екосистеми. Дослідження у Франції показало різке зниження активності бджіл, метеликів та інших запилювачів безпосередньо під фотопанелями.

Науковці дослідили 20 сонячних парків на півдні Франції, порівнюючи ділянки безпосередньо під панелями, простір між їхніми рядами та відкриті території, які постійно отримують сонячне світло.

Результати виявилися досить показовими. Кількість запилювачів під панелями була на 76% меншою, ніж на відкритих ділянках. Ще сильніше скоротилася кількість взаємодій між комахами та квітучими рослинами — одразу на 86%. У проміжках між рядами панелей ситуація була кращою, але показники все одно залишалися нижчими, ніж на незатінених територіях.

Дослідження було опубліковане в журналі Biological Conservation. Автори наголошують, що результати не означають масової загибелі комах через сонячні панелі. Йдеться насамперед про зміну умов середовища: затінення, мікроклімату та рослинності, через що простір безпосередньо під конструкціями стає менш привабливим для запилювачів.

Неочікуваним виявився і вплив способу догляду за територією. На сонячних фермах, де рослинність контролювали за допомогою випасу тварин, запилювачів було менше, ніж там, де траву просто косили.

Ці висновки узгоджуються з ширшим аналізом, опублікованим у вересні 2026 року. Огляд 56 наукових робіт і 817 результатів вимірювань показав, що фотопанелі в середньому мають невеликий або помірний негативний вплив на чисельність і видове різноманіття рослин та членистоногих — особливо безпосередньо під панелями.

Водночас дослідники не закликають відмовлятися від сонячної енергетики. Вони вважають, що правильна відстань між рядами панелей і грамотне управління рослинністю можуть суттєво зменшити вплив великих сонячних парків на біорізноманіття.