Китайський космоплан повернувся на Землю після 276 днів на орбіті

У 2019 році Китай випробував прототип багаторазового суборбітального літального апарату, а в 2020 експериментальний китайський космоплан здійснив свій перший політ на навколоземну орбіту, що тривав 4 дні.

Увечері 8 травня 2023 року китайський космоплан повернувся з другого орбітального польоту, який розпочався у серпні 2022 року і тривав 276 днів. Параметри космоплану, як і раніше, засекречені, проте відомо, що максимальна вантажопідйомність ракети-носія «Чанчжен-2F», яка виводила його на низьку навколоземну орбіту, становить близько восьми тонн, а розмах крил може трохи перевищувати 4,2 метри, щоб уміститися під головним. обтічником.

Початкова орбіта апарату характеризувалася параметрами 346 на 593 кілометри з нахилом 50 градусів, надалі вона була піднята до 597 на 608 кілометрів. За час польоту космоплан відпрацював низку дрібних та великих маневрів, у тому числі підготовку до повернення на Землю.

Що ж, тепер уже офіційно з’явилася друга країна, яка має космічний апарат такого типу.