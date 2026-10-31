Китай випробував незвичайний корабель для запуску стелс-дронів: що відомо про новий Sichuan

Військово-морські сили Китаю заявили про перший успішний зліт і посадку малопомітного розвідувально-ударного безпілотника GJ-21 на борту корабля Sichuan типу 076. Про це 30 жовтня повідомило Міністерство оборони КНР. За словами військових, випробування підтвердили можливість використання великих безпілотних літальних апаратів із нерухомим крилом на морських платформах нового покоління.

Особливість Sichuan полягає в тому, що він поєднує можливості десантного корабля та легкого авіаносця. На відміну від традиційних десантних кораблів, які переважно перевозять військових, бронетехніку та гелікоптери, нова китайська платформа розрахована також на запуск і приймання великих реактивних безпілотників. Це дозволяє використовувати її не лише для десантних операцій, а й для розвідки та завдання ударів на значній відстані від узбережжя.

Чим особливий китайський корабель Sichuan

Sichuan став першим представником нового класу десантних кораблів Type 076. Його повна водотоннажність перевищує 40 тисяч тонн, а конструкція передбачає суцільну польотну палубу та дві надбудови для керування кораблем і авіаційними операціями. Найцікавішим технічним рішенням стала електромагнітна катапульта, доповнена системою аерофінішерів для гальмування літальних апаратів під час посадки.

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Електромагнітна катапульта дозволяє розганяти важчі безпілотники до швидкості, необхідної для зльоту, без використання довгої злітно-посадкової смуги. Завдяки цьому корабель потенційно зможе застосовувати апарати з більшим запасом пального та бойовим навантаженням, ніж безпілотники, які запускають звичайними способами. Водночас китайські військові поки не оприлюднили відеозаписів самих випробувань GJ-21 і не уточнили подробиць проведення польотів.

Корабель спустили на воду 27 грудня 2024 року, а перші морські випробування розпочалися в листопаді 2025-го. Відтоді китайські інженери перевіряють роботу його обладнання, енергетичних систем і механізмів забезпечення авіаційних операцій.

Навіщо Китаю авіаносець для безпілотників

GJ-21 — малопомітний безпілотний літальний апарат, призначений для розвідки та ударних завдань. Його конструкція виконана за схемою «літаюче крило», яка допомагає зменшити радіолокаційну помітність. Використання таких апаратів із кораблів дозволяє розширити можливості спостереження за морськими районами та виконувати завдання без безпосереднього ризику для пілотів.

Поєднання Sichuan і GJ-21 може стати основою нового підходу до морських операцій. Замість використання дорогого повноцінного авіаносця для кожного завдання військові теоретично зможуть залучати спеціалізовані кораблі з безпілотною авіацією. При цьому Sichuan зберігає можливість транспортування десанту, гелікоптерів та військової техніки.

Однак успішний зліт і посадка ще не означають готовності комплексу до повноцінного бойового застосування. Його ефективність залежатиме від надійності обладнання, швидкості обслуговування безпілотників, роботи систем зв’язку та можливості проводити багаторазові польоти в складних морських умовах.

Випробування Sichuan демонструють напрямок розвитку сучасних військово-морських сил, у яких безпілотна авіація поступово отримує дедалі більшу роль. Водночас реальні можливості нового китайського корабля можна буде оцінити лише після завершення морських випробувань і початку регулярної експлуатації.