Топовий Poco M3 Pro 5G вже можна придбати зі знижкою

POCO продовжує розвивати власну лінійку смартфонів з перспективою стати самостійним брендом. На даний же момент, цілий ряд її пристроїв мало чим відрізняються від незліченної кількості моделей Redmi. На жаль, не став винятком і Poco M3 Pro 5G, який дебютував сьогодні в Індії. Не підготовленому користувачеві буде легко сплутати цей смартфон з Redmi Note 10 5G. Але це лише в плані характеристик, візуально смартфони розвели, запропонувавши різний дизайн тильної камери.





Презентація POCO M3 Pro почалася з того, що компанія відзвітувала про 17 млн ​​поставлених трубок з моменту свого заснування, серед яких 3 млн припало на модель POCO M3. Наступний крок – випуск його Pro-версії, яка до того ж стає найбільш доступним 5G-смартфоном «дочки» Xiaomi.

Унікальний дисплей

У POCO M3 Pro 5G встановлений DynamicSwitch-дисплей з адаптивною частотою оновлення в чотирьох режимах: 30 Гц, 50 Гц, 60 Гц і 90 Гц. Діагональ екрану склала 6,5 дюйма і дозволом FullHD +.

Топова начинка

Базується смартфон на 7-нанометровому чіпі Dimensity 700 з піковою частотою 2,2 Гц і графічною підсистемою Mali-G57. За відгуками, ця платформа бадьоро виглядає в вимогливих додатках і добре проявляє себе в іграх.

На вибір в POCO M3 Pro 5G запропонували 4 Гб або 6 Гб оперативної пам’яті і флеш-накопичувач UFS 2.2 ємністю 64 Гб або 128 Гб. Головна камера тут від POCO M3 c 48-мегапіксельним сенсором в якості основного. У парі з ним працює пара модулів однаковим дозволом 2 Мп, де один відповідає за макрозйомку і інший – аналіз глибини.



Смартфон довгожитель

POCO M3 Pro 5G отримав ОС Android 11 з оболонкою MIUI 12 для POCO, дактилоскопічний датчик на бічній грані, селфі-об’єктив на 8 Мп, акумулятор ємністю 5000 мАг, який може прожити два дні, якщо особливо не навантажувати смартфон. Для підзарядки використовується порт USB Type-C і підтримується швидка зарядка на 18 Вт, яка йде смартфон з комплектним адаптером потужністю 22,5 Вт. Є підтримка Bluetooth 5.1, Wi-Fi 5 і NFC. Вибирати доведеться з трьох колірних рішень: чорний, синій і жовтий.

Ціна та доступність

Смартфон вже доступний на Аліекспрес за такими цінами:

версія на 4Гб+64Гб оцінена в $169

варіант на 6Гб+128Гб оцінили в $189

Проте завдяки промокоду 10M3PRO можна отримати знижку в $10 на будь який варіант.