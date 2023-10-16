Apple випустить “бюджетну” гарнітуру змішаної реальності

Компанія Apple працює над створенням дешевшої гарнітури змішаної реальності, яка отримає спрощені порівняно з Vision Pro характеристики. Про це пише авторитетний інсайдер і журналіст Bloomberg Марк Гурман.
Згідно з джерелом, спрощена гарнітура продаватиметься за ціною від $1500 до $2500. Для того, щоб знизити вартість гарнітури, Apple має намір відмовитися від функції EyeSight, яка є зовнішнім OLED-дисплеєм, що використовується для відображення очей користувача.
Крім того, бюджетна модель запропонує екран меншої роздільної здатності, інший дизайн і урізаний функціонал порівняно з флагманською моделлю Vision Pro. Наприклад, дешевша альтернатива Vision Pro отримає чіп, аналогічний тим, що використовуються в iPhone, і меншу кількість камер. Останнє може негативно позначитися на якості відстеження користувача і жестів.
Флагманська гарнітура Apple Vision Pro надійде в продаж на початку 2024 року за ціною від $3,5 тис. Деякі експерти вважають, що навіть бюджетна версія гарнітури Apple за $1,5 тис. не допоможе Apple зайняти велику частку ринку, оскільки інші виробники пропонують свої пристрої за нижчими цінами. Наприклад, актуальний VR-шолом Meta Quest 3 коштує всього $500.
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