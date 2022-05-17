Redmi Note 11T Pro отримає рекордно великий обсяг пам’яті

Незабаром відбудеться презентація самого «зарядженого» представника поточного покоління лінійки Redmi Note – 11T Pro. Модель встигла пройти сертифікацію у китайського регулятора TENAA, завдяки чому ми знаємо її характеристики, а також головну особливість – безліч вбудованої пам’яті.





У всіх конфігураціях смартфон отримає 8 ГБ оперативної пам’яті, а також 128, 256 або 512 ГБ постійної пам’яті! Версія 8/512 з’явиться в історії Note-серії вперше, і це вже справді серйозний флагманський показник. Серцем смартфона стане процесор Dimensity 8000 від MediaTek, а спереду буде встановлений 6.6-дюймовий дисплей з роздільною здатністю FHD+ і дуже плавною частотою оновлення 144 Гц.

Акумулятор у новинки буде всього на 4300 мАг, але швидкість зарядки становитиме 120 Вт, тобто з 0 до 100% гаджет повинен заряджатися менш ніж за півгодини. Також повідомляється, що Redmi Note 11T Pro отримає Android 12 із останньою версією фірмового інтерфейсу MIUI 13.

Ціна Redmi Note 11T Pro стане відомою під час анонсу. Офіційної інформації щодо дат ще не було. Проте є інсайд, що одночасно зі смартфоном китайці представлять бюджетний планшет Redmi Pad.