Один оператор — цілий рій: ударні дрони навчилися воювати зграєю

Американські компанії AeroVironment та Applied Intuition продемонстрували роботу автономного рою на базі баражуючого боєприпасу Mayhem 10. Під час випробувань кілька апаратів синхронізували свої дії та адаптувалися до змінюваних загроз, тоді як людина лише наглядала за місією.

Що показали на випробуваннях

Mayhem 10 — це апарат класу launched effects із корисним навантаженням близько 4,5 кілограма, розроблений AeroVironment. Тепер його оснастили програмним забезпеченням Acuity ISR/Strike від Applied Intuition, яке й відповідає за групову автономію. Інтеграцію виконали за кілька місяців, а фінальна демонстрація включала серію сценаріїв, у яких дрони спільно розподіляли завдання й реагували на нові загрози без прямих команд оператора.

Ключова зміна філософії управління: замість «один пілот — один дрон» рій діє під наглядом єдиного оператора, який ставить завдання, а не керує кожним апаратом вручну.

Можливості платформи

Параметр Значення Корисне навантаження ~4,5 кг (10 фунтів) Дальність понад 100 км Час у повітрі понад 50 хвилин Розгортання й запуск менш ніж 5 хвилин Навігація працює без GPS, стійкий до глушіння та спуфінгу

Розробники окремо наголошують на роботі в умовах радіоелектронної боротьби: апарат зберігає боєздатність без супутникової навігації та протистоїть підміні сигналу — вимога, що стала стандартом після аналізу бойових дій в Україні.

Куди це рухається

Система створюється під програму Армії США launched effects, яка передбачає масове використання відносно дешевих автономних апаратів для розвідки та ударів на глибину. «Сучасна війна вимагає надійних систем, здатних думати, координуватися й адаптуватися швидше за противника», — прокоментував представник Applied Intuition Джейсон Браун.

Скільки саме дронів здатен одночасно супроводжувати один оператор, компанії не уточнюють — як і терміни постачання системи у війська.