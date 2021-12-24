Флагманська MSI GeForce RTX 3090 Ti SUPRIM X виходить 27 січня 2022 року

Портал Videocardz, пославшись на свої джерела, назвав термін появи топової відеокарти GeForce RTX 3090 Ti на ринку.





У документах, що втекли в мережу, зазначено, що MSI випустить топову GeForce RTX 3090 Ti в лінійці SUPRIM X 27 січня. Цього ж дня буде знято ембарго на оприлюднення оглядів. Ймовірно, інші виробники також почнуть продавати свої варіанти RTX 3090 Ti 27 січня. Щодо референсної моделі від NVIDIA, то з’явиться така чи ні, інформації немає.

Офіційна презентація GeForce RTX 3090 Ti очікується 4 січня 2022 року у рамках CES.

Показники флагманського прискорювача відомі. GeForce RTX 3090 Ti заснована на графічному чіпі GA102 c 10752 процесорними ядрами. Об’єм відеопам’яті типу GDDR6X дорівнює 24 ГБ. Рівень TDP колосальний – 450 Вт.

А цінник? MSI GeForce RTX 3090 SUPRIM X коштує в Україні 122 тисячі гривень. Не виключено, що за Ti-варіант попросять близько 200. Шаленство? Так. Але така реальність за умов криптовалютного буму.