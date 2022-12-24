Росіяни використали в Україні новий тип ракет

Росіяни почали використовувати новий тип ракет. Вперше було запущено по країні Х-59МК2. Вона належить до типу повітря-земля і була запущена з винищувача СУ-35 що знаходився у небі над акваторією Чорного моря. Військові ЗСУ змогли знищити її.

Х-59МК2 — це модифікована радянська ракета. Такі використовують для знищення нерухомих наземних цілей. По суті, це аналог закордонних ракет Taurus та Storm Shadow. Саме такі мають невдовзі поставити на озброєння Збройних Сил України. Taurus та Storm Shadow передасть Великобританія.

Про Х-59МК2 стало відомо ще у 2009 році, але на озброєння їх взяли лише у 2015 році. За своєю компоновкою та конструкцією вона дуже схожа на свого радянського попередника Х-59М. Ракета має комбіновану систему наведення на ціль і складається з декількох блоків:

навігаційна інерційна система без платформи;

супутникова навігація;

кореляційно-оптична голівка самонаведення;

автопілот.

Перед підготовкою запуску у пам’ять Х-59МК2 вводять завдання (маршрут польоту, ціль). Запуск ракети можливий на висотах від 50 до 500 м. За офіційними даними відхилення від цілі становить 3-5 метрів. Швидкість польоту такого снаряда сягає 900 — 1050 км/год.

Також відомо, що ця високоточна ракета може нести бойові частини двох типів: касетну та фугасну. Проникаюча бойова частина важить 320 кг, а касетна 283 кг.

У характеристиках вказано, що Х-59МК2 може летіти на висоті до 11 км. Та відомо, що запускають їх на малих висотах. Ворог робить це для того, щоб обійти системи ППО та прорвати їх захист. Мінімальна дальність пуску ракети 5-25 км, а ракурс цілі не має перевищувати 45 градусів від осі Х-59МК2. Носіями можуть бути різні російські бомбардувальники та винищувачі, не тільки СУ-35.