Ультрабюджетний геймінг: GeForce GTS 450 протестували в 13 сучасних іграх

Ютубер із каналу zWORMz Gaming протестував старовинну відеокарту GeForce GTS 450 з 1 ГБ пам’яті у сучасних іграх.





Ігри тестувалися на комп’ютері з чіпом Ryzen 9 5900X від AMD та 32 ГБ оперативної пам’яті. Розширення – від 1024×768 до 1920×1080 пікселів. Налаштування візуалізації – найнижчі.

Що з цього вийшло?

Наприклад, у Grand Theft Auto V грати можна без проблем, у 1080p та при середніх 55 кадрах в секунду. А популярна Counter-Strike: Global Offensive так і зовсім йде при 150 кадрах в секунду.

Також без проблем йдуть Fortnite, Dota 2, ARK: Survival Evolved, RUST, Valorant та Battlefield 1.

А ось від Red Dead Redemption 2 власнику такого раритету доведеться відмовитись: гра йде при 15 кадрах на секунду. Також Shadow of the Tomb Raider, хоч і видає 30 FPS, але графічні артефакти не дадуть насолодитися цією пригодою.

Forza Horizon 4 не запускається далі головного меню.

Так чи інакше, легендарна GTS 450 все ще дозволяє грати! І це неймовірно.