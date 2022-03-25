Hardnews

Apple почне пропонувати iPhone та iPad за підпискою

25.03.2022
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Apple розробляє концепцію, в рамках якої надаватиме користувачам iPhone та iPad за підпискою, повідомляє Марк Гурман (Mark Gurman) відомий експерт видання Bloomberg. Повідомляється, що подібна послуга може з’явитись наступного року.


Подібний крок впишеться в нинішні прагнення Apple до надання передплатних послуг. За останні кілька років Apple все активніше розвиває сервіси із щомісячною платою, такі як Apple Music, Apple TV+, Apple News+, Apple Fitness+ та Apple Arcade. Для компанії вони є ключовими новими джерелами доходу. Багато з цих сервісів вже об’єднані в пакети на кшталт Apple One.

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Також Apple вже надає передплатні сервіси у сфері апаратного забезпечення. Така схема була запропонована для розширеної гарантії AppleCare ще у 2019 році. Також компанія в 2015 році запустила програму оновлення iPhone, яка дозволяє клієнтам оплачувати пакет з iPhone та AppleCare протягом 24 місяців та обміняти свій пристрій через 12 місяців платежів на нову модель.

Згідно з даними Bloomberg, в рамках програми «iPhone за підпискою» щомісячний платіж буде не просто ціною пристрою, поділену на 12 або 24 місяці, але також і якусь оплату за можливість замінити iPhone на новий через якийсь час. І, як і інші підписки Apple, новий сервіс буде прив’язаний до облікового запису Apple ID користувача, а також зможе об’єднуватися з іншими сервісами, наприклад AppleCare або Apple One.

Навряд чи Apple надаватиме можливість «підписатися» на iPhone або iPad на короткий термін, як це відбувається з програмними послугами. Компанії буде просто невигідно надавати пристрої на місяць або два, потрібен досить тривалий термін. Поки що подробиць мало, а ясно лише одне: Apple явно розвиватиме найрізноманітніші сервіси з підписками, і оренда пристрою — один із них.

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25.03.2022
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