Samsung Galaxy S26 навчилися передавати файли на iPhone через AirDrop

Компанія Samsung офіційно розпочала розгортання оновлення для смартфонів серії Galaxy S26, яке приносить довгоочікувану сумісність із технологією AirDrop від Apple. Завдяки інтеграції в систему Quick Share, користувачі Galaxy S26, S26+ та S26 Ultra отримають змогу безперешкодно обмінюватися файлами з власниками iPhone, iPad та комп’ютерів Mac.

Графік оновлення

Поширення нової функції стартувало вчора, 23 березня, для користувачів у Південній Кореї. За офіційною інформацією компанії, у країнах Європи, Північної та Латинської Америки, а також в інших регіонах доступ до кросплатформного обміну відкриється вже до кінця поточного тижня. Варто зазначити, що першими цю можливість на ринку Android-пристроїв отримали смартфони Google Pixel 10, а згодом функцію додали і в Pixel 9.

Особливості налаштування на Galaxy

На відміну від пристроїв лінійки Pixel, на флагманах Samsung сумісність з AirDrop не буде активована за замовчуванням. Для коректної роботи технології необхідно виконати кілька кроків:

Зайти в налаштування функції Quick Share на смартфоні.

Активувати спеціальну опцію «Спільний доступ із пристроями Apple».

Переконатися, що на обох гаджетах (між якими відбувається передача даних) увімкнено режим доступності для пошуку.

Перспективи технології на Android

Наразі прямий обмін даними через AirDrop в екосистемі Android залишається ексклюзивом для флагманів Google Pixel та Samsung Galaxy. Проте ситуація на ринку швидко змінюється. Нещодавно про намір реалізувати аналогічну сумісність у своїх смартфонах офіційно заявила компанія Oppo. Галузеві експерти не виключають, що найближчим часом до цієї ініціативи приєднаються й інші великі виробники Android-пристроїв.