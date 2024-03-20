PlayStation 5 Pro – відома ціна та характеристики нової консолі від Sony

У своєму останньому подкасті фахівці Digital Foundry підтвердили чутки про розробку консолі PlayStation 5 Pro і розбавили їх новими подробицями. За даними експертів, оновлена версія консолі подорожчає до $600.

Насамперед у Digital Foundry проаналізували попередньо відомі за витоками характеристики пристрою. Так, PS5 Pro отримає восьмиядерний процесор на 16 потоків від AMD з архітектурою Zen 2 – аналогічний використовується в базовій версії консолі. Єдиною відмінністю новинки стане використання підвищеної частоти з 3,5 до 3,8 ГГц, що забезпечить лише незначне збільшення продуктивності в іграх, орієнтованих на процесор.

Значне поліпшення отримає відеокарта – замість архітектури RDNA 2 – GPU RNDA 3 з 60 обчислювальними блоками, що призводить до збільшення обчислювальної потужності з 10,23 до 33,5 терафлопсів і реального приросту продуктивності на 45%. Об’єм і тип оперативної пам’яті залишаться незмінними – GDDR6 на 16 ГБ, але зі збільшеною пропускною спроможністю до 576 ГБ/с, що значно прискорює обробку даних.

Ще одним нововведенням у PS5 Pro стане технологія PlayStation Spectral Resolution (PSSR) для масштабування зображення з якістю, порівнянною з NVIDIA DLSS, і апаратна підтримка Variable Rate Shading (VRS).

Ціна нової консолі, за попередніми оцінками, почнеться від $599. Причому за цю ціну, найімовірніше, буде пропонуватися модель без дисковода.