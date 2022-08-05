Експерти назвали найкращі телевізори 2022 року

Американський магазин Value Electronic протягом останніх двадцяти років щорічно складає рейтинг найкращих телевізорів. Не став виключенням і 2022 рік. До того ж цей рік став знаменним – на тестування до експертів вперше потрапили моделі з 8К-дисплеями.





Кожен телевізор перед конкурсом проходить ретельне налаштування, а потім усіх піддослідних вибудовують в один ряд разом із еталоном – 32-дюймовим монітором від Sony. Потім на всіх пристроях запускають однакові ролики, щоб члени журі могли оцінити якість зображення.

Експерти оцінюють телевізори за кількома категоріями: якість звичайної картинки при яскравому та темному освітленні, а також відтворення HDR-формату у темряві. В останньому випадку з’являється ще один критерій – судді оцінюють масштабування діапазону контрастності за максимальної яскравості екрану.

Серед піддослідних були такі телевізори з 4К роздільною здатністю: LG G2 Gallery (OLED), Samsung QN95B (mini-LED), Samsung S95B (mini-LED на квантових точках), Sony XR-A95K (QD-OLED), Sony XR-A95K ( mini-LED), а також кілька 8К-моделей: LG Z2 (OLED), Samsung QN900B (mini-LED на квантових точках) та Sony XR-Z9K (mini-LED).

Переможцем серед 4К пристроїв із великим відривом став Sony XR-A95K вартістю $4000. Майже у всіх тестах японський флагман виявився найкращим. Друге місце посів LG G2, причому він обійшов переможця у питанні максимальної яскравості та деталізації зображення. Третє місце дісталося Samsung S95B.

Ну а в категорії 8K-телевізорів переможцем став 77-дюймовий LG Z2 з OLED-матрицею, вартість якого становить значні 13 тисяч доларів.